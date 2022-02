César Villafañe robó todo el protagonismo a Assane Ndiaye en su presentación como jugador del Zamora CF. El centrocampista, "un jugador joven, con mucho potencial que viene del Extremadura" y que "por sus cualidades físicas y técnicas puede jugar en varias posiciones de la zona ancha en el esquema de Yago Iglesias", según afirmó el directeor deportivo, quedó en segundo plano ante la exposición del mercado invernal rojiblanco y la posible llegada de un nuevo atacante al equipo.

Tras afirmar Villafañe que, "cuando surgió la posibilidad de que Assane estuviera con nosotros para sumar", no se dudó en su fichaje y que están "muy contentos de su llegada al Zamora CF", el director deportivo comentó tras las primeras palabras del centrocampista el desarrollo del mercado invernal. Un proceso en el que hizo hincapié, especialmente, en la sorprendente marcha de Pedro Astray.

"Tenemos ahora una ficha sénior libre y podemos firmar en el mercado cualquier jugador profesional pero que esté en paro. Mientras esté una ficha libre, estamos abiertos a una posible incorporación. Lo estamos valorando y, en caso de llegar, será un atacante o un nueve", afirmó Villafañe sobre ese hueco que dejó un Pedro Astray cuya salida se gestó en la recta final de la ventana de enero. "Ha sido en los últimos días. No era la idea que teníamos, en principio queríamos que siguiera pero, una vez Yago lleva un mes, mes y medio aquí, hemos visto que el equipo tiene en otras posiciones más carencias de efectivos", comentó Villafañe, añadiendo: "se hizo en los últimos días porque la planificación inicial la había hecho David (Movilla) y ahora, con Yago, es diferente por su manera de jugar. Tienes más jugadores por dentro, más gente en banda... teníamos "overbooking" en esa zona y necesitábamos una ficha sénior y, por efectivos, tuvo lugar su salida".

El director deportivo detalló también que "hasta el último momento se sopesó si había hueco" para Astray pero, "hablando con él y dada su situación en el plantel, sabía que no iba a tener muchos minutos" y por eso se prescindió de sus servicios. Una baja que pone punto y final a la etapa de un jugador que "tuvo muy mala suerte" porque "estuvo lesionado muchas veces, como lo está también ahora".

Sobre el enfado del jugador y sus declaraciones en las redes sociales, Villafañe aseguró haberse enterado "hoy mismo" porque "no veo las redes sociales". El director deportivo aseguró que "entiende" su respuesta. "Es jugador y nunca es plato de gusto que no cuenten contigo. Puedo entender que esté enfadado por los tiempos, que hubiera preferido que se le dijera hace un mes para tener tiempo a la hora de buscar equipo pero la planificación no era la actual y el míster no llevaba mucho", comentó, añadiendo: "Es cierto que lo tenía complicado para fichar pero, a día de hoy, creo que ningún jugador puede decir que se le ha tratado mal o injustamente. Hemos puesto muchas veces al jugador por encima del club".

El recién llegado

El Zamora CF ha llevado a cabo en el Ruta de la Plata la presentación oficial de uno de sus fichajes invernales , Assane Ndiaye. El centrocampista comentó en su llegada que le "sorprendió" recibir la llamada del club rojiblanco, con el que ha comenzado ya a trabajar para "adaptarse al estilo" de Yago Iglesias, que le ha pedido que utilice su versatilidad para jugar en "todos los puestos del centro del campo".

"Me sorprendió un poco la llamada del Zamora CF, por la dimensión que tiene este club. Fue una alegría inmensa para mí, espero poder aportar mucho por mi forma de jugar y mi posición, abarco mucho en medio campo y espero que eso ayude mucho al equipo", comentó el nuevo centrocampista, que viene de pasar una situación complicada en Extremadura de la que quiso pasar página. "No fue una situación fácil por lo que se vive allí. Hubo un pequeño lío a la hora de salir pero, lo importante, es que pude llegar a este club", comentó al respecto, añadiendo que le desea "lo mejor" a su antiguo club pero que," a la hora de jugar contra ellos" será "un zamorano más".

Assane comentó ya conocía al Zamora CF antes de su fichaje, tanto "por su buena racha de resultados" con su nuevo entrenador como por "el estilo con el que juega". Un estilo al que está "tratando de adaptarse". "Puedo jugar todas las posiciones de mediocampo y Yago Iglesias me ha pedido que me adapte a todas, para dar más variedad al grupo, y eso haré", concluyó el nuevo jugador.