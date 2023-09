Alfonso Guerra ha asegurado hoy que la amnistía que reclama Carles Puigdemont es "la condena de la Transición". En este sentido, ha denunciado la estrategia de los independentistas catalanes que ha denominado "sistema del salchichón". "Cortan una rodajita, ahora solo los indultos...Ahora otra rodajita (...) y al final se la han comido entera y van masajeando a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra las cuestiones que están deconstruyendo la sociedad democrática del 78", ha dicho el expresidente del Gobierno Felipe González. Guerra ha explicado que la amnistía que reclaman no cabe en la Constitución porque pretende que de un sistema democrático, pasemos a uno no democrático. Ellos fueron unos golpistas y el Tribunal Supremo los ha condenado...Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, los puros, los libertadores. Eso es insoportable, yo me rebelo contra eso", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope.