Ximo Puig agradece la dimisión de Mónica Oltra. Se quita así la presión de ser él quien tome una decisión sobre su ya exvicepresidenta. Aunque los socialistas no se liberan de la presión de sus socios del Botanic. Pese a la imputación de su número uno, Compromís no tiene reparos en advertir a Pedro Sánchez que si quiere un tercer Botanic cumpla. "Cumpla con los valencianos", dice Baldoví. Oltra, que había mantenido su determinación de no dimitir, lo hizo ayer por sorpresa. 24 horas antes la policía judicial registró la Consejería de Igualdad. Se llevaron el primer expediente que se abrió el 8 de agosto de 2017 sobre el caso de abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra. Un informe que se encargó de forma paralela a la investigación judicial que se inició en esas mismas fechas.