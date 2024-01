Cristina Pedroche está sin duda en el momento más dulce de su vida. A pesar de que no oculta que el posparto no está siendo sencillo -sino más bien una montaña rusa a nivel emocional que la sonrisa de su hija Laia, de 6 meses, compensa con creces- todo son alegrías para la presentadora últimamente. que también habla de su segundo embarazo.

Si hace unos días Dabiz Muñoz era elegido por tercera vez como Mejor Chef del mundo, ahora es la vallecana la que ha recibido el premio 'Talento del año' de la revista Woman. Un reconocimiento muy especial que la comunicadora de Atresmedia ha recogido con una gran sonrisa: "Me lo tomo como un abrazo al corazón y con un empujoncito que lo estás haciendo bien" ha confesado, reconociendo que aunque no sabe si su talento "es innato", el secreto de su éxito es "el trabajo. Me considero una mujer muy trabajadora" presume.