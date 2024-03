Sonsoles Ónega y la amistad con la Reina Letizia: esta es la razón

La periodista Sonsoles Ónega ha acudido como invitada al podcast de Pilar Vidal para ABC, 'Drama queen', y ha hablado largo y tendido de su vida. Como nunca antes la habíamos visto, relajada y charlando con una amiga, ha hablado de cómo es su relación con la Reina Letizia, algo que ha llamado la atención de muchos.

Pilar le preguntaba si es fácil o complicado ser amiga de la reina y ella, que no esperaba la pregunta, le contestaba: "Nunca me lo habían preguntado así" y lejos de pasar por alto la presentadora de televisión hablaba largo y tendido sobre Doña Letizia.

"No ha cambiado nada desde que nos conocimos en CNN+, no ha cambiado nada y te diría que ella tampoco ha cambiado mucho" aseguraba Sonsoles, quien explicaba que lo que sí había cambiado eran las circunstancias personales de la reina: "Otra cosa es que ella se haya adaptado a sus circunstancias profesionales/personales, pero la persona sigue siendo la misma y eso es lo que yo siento, con lo cual la relación no ha cambiado en cuanto a la forma que tenemos de relacionarnos".

En ese aspecto, la escritora aseguraba que "ha cambiado todo lo demás y sobre todo lo ha complicado" porque al ser una figura institucional y, además, amiga íntima, no tiene la misma libertad a la hora de hablar de ella públicamente.

"Profesionalmente me pronuncio menos de lo que querría porque no voy a resultar creíble, con ella sea un poco más cuidadosa en las opiniones o hasta en mi propio posicionamiento porque corro el riesgo de hacerle más daño que otra cosa" desvelaba la periodista.

Por último, Pilar reconocía que la Reina Letizia le había demostrado su amistad con muchos actos a lo largo de su vida, como cuando acudió hace unos meses a la firma de su libro y Sonsoles reconocía que "sí, fue la bomba".

La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' aprovechaba el espacio para comentar que ese día, además de no saber que iba a acudir "estaba enferma, me encontraba fatal, no me había arreglado el pelo, si lo hubiese sabido me hubiese arreglado más".