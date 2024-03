El recado de Eugenia Martínez de Irujo a su excuñada Genoveva Casanova

Genoveva Casanova es uno de los personajes de gran actualidad en la crónica rosa más allá de los límites nacionales. Sus controvertidas fotografías junto a Federico de Dinamarca hizo que le llovieran críticas de todo tipo y de casi todo el mundo. Una de las que lo ha hecho ha sido la propia Eugenia Martínez de Irujo, es decir, su excuñada ya que su hermano estuvo un buen tiempo casado con la mexicana.

Lo ha hecho en un desfile de moda en París, donde ha aprovechado para saludar atentamente a los medios de comunicación y contestar a sus preguntas con una sonrisa, tal y como suele hacer siempre. Lo que le ha dicho ha sido transparente: "Lo mejor en esta vida es la naturalidad, es lo más sano".

También hay dardos contra Eugenia... de Paquirri

Fran Rivera es discreto... a veces. El hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordoñez, concedía hace un tiempo una entrevista al programa ¡De viernes! donde habló de todo y de todos. Analizó sus relaciones familiares y no todas desde el cariño. Esta noche hablará de su padre, de su madre y de todos sus hermanos -includio Kiko Rivera- pero también de su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo.

A pesar de que es la madre de su hija Tana, en el avance del programa ya ha salido a la luz lo "dolorosa" que fue su separación con la hija de la Duques de Alba. Al parecer, la sombra de la infidelidad siempre recayó sobre la pareja y los cuernos del torero eran más que conocidos por todos, ella incluida. Sin embargo, Rivera reconoce que "no le tengo ningún rencor a Eugenia sobre todo lo que pasó". Aunque para no tenérselo, hay una frase que le delata: "Me despellejó como padre", algo que tal vez no le perdone en relación a "una separación que fue terrible".

Las drogas y su madre

El 23 de julio de 2004 es una de las fechas negras para Fran Rivera: el día que murió su madre. Habla claro sobre las drogas, "una enfermedad terrible que entra en una casa y destroza", apunta mientras reconoce que "mi madre no pudo salir".

Isabel Pantoja tampoco se libra de la criba y la ha atacado con dureza. Todos los problemas con la tonadillera vienen por la herencia de su padre y avanza que "seguiremos con la batalla judicial para tener lo que es nuestro". Sin un ápice de cariño -"la señora ésta", la llama- carga contra la Pantoja y asegura que "no es buena gente, no me gustaría estar en su pellejo el día que muera".