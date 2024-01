El 44 cumpleaños de Dabiz Muñoz, el marido de Cristina Pedroche, ha traído muchos regalos especiales para el chef. El primero de todos, su hija, ya que es su primer aniversario con Laia en sus vidas. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida en versión adulta", le dedicaba la presentadora al cocinero, que reconoce "la suerte que tuvimos de encontrarnos y mirarnos de verdad". La dosis de empalague sigue: "Marido, me haces mejor y no se me ocurre mejor compañero de aventuras que tú, el regalo lo tengo yo todos los días, te amamos".

Sin embargo, lo que de verdad ha saltado como la pólvora en sus redes sociales no es la declaración de amor en sí sino un beso entre ambos donde la lengua de Pedroche es la absoluta protagonista:

Y claro, un beso -o lo que sea- de estas características tenía reacciones aseguradas. Las ha habido muy positivas en las que apuntan hacia el carácter divertido y cómplice de la pareja aludiendo a las envidias que despiertan. Pero, como era de esperar, hay críticas para dar y tomar. La mayoría de ellas ya están borradas para evitar sufrimientos estériles, pero muchas aún siguen. Entre las "perlitas" figuraban algunas como "dais asco", "¿de verdad es esto necesario?", "esa lengua no es normal", "amar de verdad no es eso" o "ya no sabéis ni qué hacer para llamar la atención".

La anterior gran liada

Hace unos días volvía a liarla porque la Pedroche desaparece y aparece. Aparece y vuelve a desaparecer. Así cada poco tiempo. Lo cierto es que casi nadie se habría enterado de la "desaparición" de Cristina Pedroche si la propia Cristina Pedroche no lo hubiera dicho hace unos días: "Ah, ¿pero se había ido?", ironizan algunos de sus haters, la mayoría, mujeres. Y a partir de ahí, una lluvia de críticas han llenado las redes sociales de la presentadora en torno a estas desconexiones que, según ella, "necesito para cuidar mi salud mental alejándome de lo que me hace daño".

Por supuesto, no todo son críticas. Hay quienes la apoyan y defienden -y mucho- y recomiendan a quienes la critican tanto que "no la sigan"... y se acabó el problema. En realidad, razón tienen tanto los que aconsejan que "no sigas a quien no te gusta" tanto como quienes critican porque "si se exponen para lo bueno, también tienen que aguantar lo malo". Eso sí, la falta de educación, a menudo, brilla pero por su ausencia.