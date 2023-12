Muchos se ríen de ella pero al final... se busca la vida encima de los escenarios y, ahora, en la gran pantalla. Leticia Sabater sigue en el candelero y en esta ocasión el motivo es profesional. Formará parte del elenco de actores de la película "A una bala", dirigida por Jordi Calvet. En el film la televisiva se interpretará a sí misma pero con un rol que imita a Ana Rosa Quintana. De hecho, el programa se llama "El programa de Leticia", en clara alusión al mítico programa "El programa de Ana Rosa" que durante años ha llenado la pantalla matutina de TeleCinco.

La cinta supondrá el regreso de Sabater a las producciones de larga duración. Sobre el argumento por el momento se conoce que será un thriller que gira en torno a un asesinato. Sabater forma parte de los protagonistas. Otros participantes son Octavi Pujades, Sara Escudero y Cristina Segura, además de otras caras conocidas que se irán desvelando a medida que se acerque el estreno.

Villancicos

Leticia Sabater también está de moda por su nuevo villancico, una versión muy libre de "Last Christmas" que no te dejará indiferente si lo ves... porque es imposible no quedarte ojiplático.

Tras los grandes éxitos de años anteriores como 'El polvorrón' o 'Papá Noel, lléname el tanke', llega ahora 'Esta Navidad me comeré un pibón'.