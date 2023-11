Cada temporada, Leticia Sabater es noticia. La última vez fue en verano, cuando (una vez más) intento sacar el hit del verano "Barbacoa al punto G", una declaración de intenciones de la artista, que no deja de sorprender con sus novedades musicales y sus ocurrentes vídeos.

Además de ser una sonada participante en reallitys (ha ganado varios), sus operaciones estéticas han sido conocidas en todo el país, más que nada, porque ha contado orgullosa ella misma todas las veces que ha visitado un quirófano. La última, para hacerse un lifting total en el rostro y una mastopexia para mantener firmes los pechos.

Leticia Sabater tiene nueva cara y quiso presentarla en el 'Deluxe' hace unos meses. El programa de Telecinco es posiblemente el único espacio televisivo al que una cara conocida puede ir para presentar un nuevo rostro y generar más interés que si hubiese estrenado una película.

"La única operación que me he hecho por capricho han sido los abdominales, el resto las necesitaba", afirmó sin despeinarse una Sabater que se ha retocado los pómulos, pechos, glúteos, ojos y nariz. "En esta me he gastado 15.000 euros, porque eran muchas cosas", aseguró la cantante de 'La Salchipapa'.

"No tengo ni una sola arruga, la gente me para por la calle y me dice lo guapa que estoy", apuntaba orgullosa Sabater mientras que Jorge Javier se mostraba abrumado por el número de intervenciones: "Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho".