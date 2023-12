Siempre tan sincera, Fani Carbajo ha vuelto a la carga para hablar sobre Íñigo Onieva y su matrimonio con Tamara Falcó... y es que la colaboradora de televisión asegura que "no les veo futuro pero está haciendo bien su labor como marido" y dejaba claro que "ya de este hombre me espero cualquier cosa".

En cuanto al proceso legal que tiene con Rubén de la Red, nos reconocía que está "esperando a que salga el juicio, espero que sea pronto" y que "de momento nada de nada. Entre lo del atraso del Covid, las huelgas que hay ahora nada. No me ha llegado la demanda que le puse al padre de mi hijo, no llega nada, estamos paralizados".

Precisamente sobre el padre de su hijo, Fani nos confesaba que "han recuperado el contacto porque mi hijo, Emilio, decidió por sí solo que ya tiene 16 años, quiero hablar con él. Yo no le podía prohibir, yo no le voy a decir no hables con él, que es un mal padre, al final son niños y no tienen la culpa pero yo tengo que luchar por lo que me corresponde".

Por ello, la colaboradora se puso en contacto con un abogado y se plantó: "Después de 13 años que llevas sin aparecer, si yo me quiero ir con mi hijo a Cuba no tengo por qué pedirte permiso, por qué si nunca has estado, ni para el médico ni para nada" y aclaraba que "nunca le he denunciado por la pensión".

En cuanto al proceso de fecundación in vitro al que se está sometiendo nos explicaba que "estoy muy nerviosa con este tema, estoy en proceso de fecundación in vitro, las últimas noticias no han sido muy buenas, solamente ha trabajado el ovario derecho, el izquierdo no ha reaccionado bien y al hacerme la extracción solo me lo han podido hacer del ovario derecho de los cuales solamente ha fecundado un embrión".

Un momento complicado porque "esperaba tener más ovaricitos, más embriones cuando te implantan uno, si no cuaja bien, tienes más oportunidades. La ginecóloga me ha dicho 'te recomiendo que hagas un segundo ciclo, pinchazos, hormonas'" y es que Fani tiene claro que "quiero ser mamá ya y todo esto me agobia un poco, entiendo que es la edad, el estrés. Nuestra reserva ovárica nos baja por la edad pero cuando tenemos tantas ganas y no llegamos a cumplir a mí me causa mucha ansiedad. No lo estoy pasado bien".

A pesar de esto, no descarta la adopción aunque no está de acuerdo con los requisitos: "De repente te dan un presupuesto y digo, es que yo voy a adoptar no voy a comprar, es que no entiendo las cosas, no entiendo esta política que dicen, no sé. Yo lo voy a intentar de manera natural y si no, pues ya veremos".