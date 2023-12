Marta Peñate da cada día más pasos adelante en su embarazo. Ya son varios meses en los que la influencer ha tenido que someterse a tratamientos, intervenciones y sobre todo inversiones económicas para poder por fin cumplir su sueño de ser mamá junto a su pareja Tony Spina.

No obstante, aún falta un poco para poder llevar a cabo la fecundación in vitro, el método por al que la pareja ha recurrido para traer al mundo a su bebé. De todas formas, los nombres ya están sobre la mesa y la misma Peñate ha querido compartirlos. La influencer ha contestado a unas cuantas preguntas que sus seguidores le han dejado a través de las historias de Instagram y se ha sincerado sobre varios detalles acerca de su embarazo.

Un embarazo de riesgo

Entre todas las dudas de los seguidores, una de ellas giraba en torno a si ya tenían ideas de nombres o de si le gustaría tener gemelos. "Pues contesto varias preguntas. Me da igual el sexo, mientras consiga ser mamá me vale. Si tenemos un hijo lo queremos Ilamar Antonio, por el papá de Tony. Si es niña, Martina".

De paso Peñate ha aprovechado para comentar el riesgo que en realidad supone este embarazo para ella y el motivo por el que preferería tener solo un bebé: "No es muy positivo que tenga hijos porque serían prematuros. Partimos de la base de que mi útero es pequeñito, con lo cual ya empiezo teniendo un embarazo de riesgo, imaginad si son dos. De eso ya me advirtieron".

¿Fecha de embarazo?

Otra de las preguntas más repetidas era si ya estaba preparada para que le inyectaran los óvulos, después de haber terminado la extracción hace unas semanas. "Aún no me ha venido la menstruación. Va con 5 días de retraso, y suelo ser un reloj. Estoy apurándome porque quiero empezar cuanto antes, y no empiezo la transferencia con esta regla, sino con la siguiente", contó Peñate.

No obstante, hay una fecha estimada en su cabeza: "Calculo que a mediados de enero se hará la transferencia. Necesito mentalmente empezar cuanto antes porque tengo muchas incertidumbres".

El estado de sus cicatrices

Como ya ha explicado varias veces Marta Peñate, hay unos cuantos motivos por los que no puede ser mamá de manera natural. Uno de ellos eran sus trompas de falopio, motivo por el cual tuvo que pasar por quirófano recientemente para que le extrajeran las trompas de falopio, puesto que podían emitir un líquido dañino para el embrión y prefería ahorrarse cualquier riesgo.

Esta cirujía le ha dejado marcas que aún siguen cicatrizándose y cuyo estado ha querido compartir con sus seguidores. "Tengo la cicatriz todavía un poco oscurita, una está un poco mejor", contó Peñate. Para curarlas, Marta Peñate está utilizando un líquido llamado Bio-Oil "que también se usa para las estrías", casualmente el tratamiento "que usaba la Kardashian".