Camilo Blanes, el hijo del artista Camilo Sesto, sigue siendo objeto de preocupación para su familia y para sus muchos fans. A pesar de estar previsto que el joven ingresase en una clínica especializada en desintoxicación el pasado 16 de noviembre de 2023, finalmente no ha ocurrido tal acto porque tal y cómo informan fuentes próximas a Camilo, se ha negado.

Fiesta, el programa que se emite en Telecinco cada tarde del fin de semana, ha expliado que "aunque en un primer momento estaba decidido, se ha negado. Sigue estando en las mismas condiciones y él se niega a entrar. Continúa todo igual". En este sentido, Aurelio Manzano ha arrojado datos de lo más interesantes acerca del caso: "es verdad que se lo propuso su madre, pero nunca ha querido ingresarse y ese es el gran problema. No está bien y sus amistades no le son de ayuda".

Al mismo tiempo, Camilo Blanes ha sorprendido a propios y extraños al sacar a la venta una colección de camisetas con su nueva imagen, bajo el nombre de Sheila Devil. El joven está tomando un tratamiento hormonal que habría obtenido de forma ilegal y que puede poner en peligro su salud.

Emma García, presentadora de Fiesta, reaccionó a la camiseta que cualquiera puede comprar: "no es la palabra Devil, es la cara. Estamos impactados (...): Me traslada a esos momentos del verano donde nos sorprendió. En esa imagen se nota que no está bien".