Se ha convertido en un auténtico abanderado para visibilizar la enfermedad del Párkinson y ha logrado hacerlo gracias a sus apariciones públicas, su forma natural de hablar de la enfermedad y a su "complejos cero". Sin embargo, Michael J. Fox, el actor de 62 años cree que "un día me voy a quedar sin gas... si fuera a morir mañana, sería prematuro pero no inaudito así que no tengo miedo a eso".

En los últimos meses ha sufrido una importante infección en la mano, "casi la pierdo", y en poco tiempo ha sufrido la rotura de sus dos brazos, un hombre y un pómulo. J. Fox fue diagnosticado con párkinson en 1991, cuando apenas tenía 30 años, por lo que su resistencia a la enfermedad está siendo muy grande, según los especialistas. Famosos afectados por la misma enfermedad Uno de ellos es Hellen Mirren, que recientemente confesó cómo su vida ha cambiado desde que le diagnosticaron que sufre la enfermedad de Parkinson. La ganadora de un Oscar por la película 'The Queen' explicaba: "El Parkinson es un proceso lento e inevitabe. Es difícil convivir con él porque nunca sabes si vas a poder o no hacer determinadas cosas cada día, lo que dificulta la vida cotidiana". Dentro del deporte, el paciente más famoso con Parkinson fue sin duda Muhammad Ali. Al considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos le fue diagnosticada la enfermedad poco después de retirarse de los rings, a los 42 años. Pese a que en ocasiones se ha apuntado que el Parkinson podría ser consecuencia de sus combates, existe mucha controversia al respecto entre los expertos. También el Papa Juan Pablo II sufrió Parkinson, que le causó serios problemas con el habla. Tampoco los históricos líderes chino y palestino Mao Zedong y Yaser Arafat se libraron de los efectos de esta enfermedad. En España, el pintor Salvador Dalí fue uno de los ilustres personajes que forman la lista de famosos que han sufrido Parkinson. Al genio surrealista le fue detectada la enfermedad en edad avanzada, a los 76 años. La enfermedad de Parkinson, que consiste en trastorno neurodegenerativo que se manifiesta con varios síntomas, entre ellos una pérdida progresiva de la capacidad de coordinador los movimientos, se manifiesta fundamentalmente a partir de los 60 años, aunque también se dan casos de pacientes cuya edad se sitúa por debajo de los 40 años. Afecta tanto a hombres como a mujeres -aunque tiene mayor preponderancia entre el género masculino- y no distingue entre clases sociales. En este sentido, han sido y siguen siendo muchos los personajes famosos que a lo largo de su vida han convivido y siguen conviviendo con el Parkinson.