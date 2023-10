Esto va de confesiones. Las de la cantante Vanesa Martín a su amiga Vicky Martín Berrocal, a la que le ha contado cómo fue la conversación con s madre cuando dio el paso de contarle que le gustaban las mujeres y que era homosexual. Lo ha hecho en el podcast "A solas con" para hablar de amor, desamor y luchas. A pesar de ser una mujer muy discreta con su vida privada, la artista ha contado cómo fue su vida interior respecto al sexo y el amor: "No me di cuenta de que me gustaban las mujeres hasta que llegué a Madrid".

La conversación con su madre Como siempre había tenido novios, a su madre le pilló por sorpresa la declaración. "¿Pero cómo va ser si has estado con..." y enumeró sus relaciones con chicos, algunas, hasta de dos años. La cantante sufrió una mala época a consecuencia de una operación por miomas en los ovarios y "pasé tanto miedo que me di cuenta que en la vida lo importante no era quién me gustara a mí", ha contado. Fue ahí cuando dio el paso y... "me llamó viciosa". Su pareja La presentadora de telediario Mónica Carrillo es la única pareja que hasta el momento se le conoce a Vanesa Martín. Ambas se conocieron en 2019, cuando coincidieron en Antena 3. La primera comenzaba entonces a trabajar como coach en el programa La Voz Kids, motivo por el cual fue entrevistada por la segunda. La chispa surgió de inmediato y ambas comenzaron a salir.