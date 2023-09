"Ese día no pensé". Con esas palabras define Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, cómo fue su entrada a Tinder, la famosa red social de ligoteo. La "influencer" y tertuliana lo reveló hace meses en el podcast "Nos hemos liado" de nagore Robles y Alba Carrillo. Ahora, justo unos días después del fallecimiento de María Teresa campos, ese clip se ha vuelto viral en TikTok.

Fue durante un momento de la entrevista cuando Alejandra Rubio hizo la confesión. "Yo usé Tinder una vez, con fotos reales y mi nombre", comenzó diciendo Rubio ante el asombro de las entrevistadoras -"Es una intrépida-. "Fue en 2020, después de la pandemia. Sinceramente, creo que ese día no pensé", prosiguió.

"Le bicheé"

La sinceridad de Alejandra Rubio fue tal que llegó a revelar cómo le había ido. "Con la única persona que quedé le bicheé por Instagram, teníamos amigos en común y dije: 'Bueno'". Aunque no contó si la cosa fue a más, sí afirmó que no le había dado mucho uso a la app: "Lo tuve muy poco tiempo activo".

Aprovechando el momento que había patrocinado Alejandra Rubio, Nagore Robles se animó a contar una anécdota para ligar. "Me dijeron que hay una aplicación para famosos para ligar. Te invitan y tú tienes que decir a qué personas de tu lista de teléfonos conoces", comenzó explicando. "Yo, sin saber que cuando les pinchabas le estabas mandando una invitación de site conozco a esas personas, ¿qué hice? Mandárselo a quien no debía", remató entre carcajadas.

Además de eso, Robles afirmó que la aplicación no le había funcionado. "Yo no sé qué hice en los filtros, que solo me recomendaba maricones. Soy súper gay friendly, pero no me voy a acostar con un maricón", concluyó entre carcajadas.

Alejandra Rubio sigue dando tumbos en su carrera profesional. La hija de Terelu Campos ha pasado de ser colaboradora en televisión a escribir para un periódico de tirada nacional. El mundo de la comunicación atrae a Alejandra, que no ha dudado en compartir con sus seguidores su nuevo trabajo.