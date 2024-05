Los comensales que acaban en la Policía tras negarles las hojas de reclamaciones en un restaurante de Zamora

Las críticas en la hostelería están al orden del día. A veces, con razón. Otras, no tanto. Todo depende de la exquisitez del consumidor y de la paciencia de quien sirve.

En ocasiones hay unanimidad. Es el caso de un restaurante del centro de Zamora donde muchos coinciden en algo: "Un lugar para no volver jamás".

Las críticas se dirigen hacia el personal pero también hacia la comida, el coste y los tiempos de espera. Este último factor hasta el punto de que "me fui sin tomar el postre, aunque me lo cobraron, porque no quise esperar más y la tardanza entre plato y plato fue de una hora".

Hoja de reclamaciones: terminaron en la Policía

Uno de los comensales llegó al punto de pedir las hojas de reclamaciones por el trato recibido nada más llegar. "Nos dijeron que no porque aún no habíamos consumido al tiempo que nos invitaban a abandonar la mesa sugiriendo que si no estábamos satisfechos con el trato acudiéramos a la policía, que estaba bien cerquita". Y así lo hicieron: "Acudimos al cuartel y allí nos atendieron muy bien con profesionalidad y cortesía, de modo que tuvieron que insistir varias veces al camarero hasta que nos entregó las hojas de reclamaciones".

Las croquetas son uno de los platos más populares de nuestra gastronomía / CONTACTO PHOTO

Una mesa para enanos

Otros se quejan del tamaño de las mesas, desproporcionado -a la baja- respeto al número de comensales. A veces, por falta de sitio y otras veces, de forma inexplicable porque "no había nadie, el local estaba vacío y nos dieron una mesa enana hasta el punto de dejar las botellas en el suelo y tener que poner una mesa al lado para la comida, teníamos que levantarnos nosotros a buscarla". En definitiva, "una experiencia horrible".

Prepárate a esperar si quieres comer

"Prepárate a esperar y esperar si quieres comer", advierte otro usuario a través del portal de TripAdvisor. "De las cuatro mesas que estábamos, a una le tardaron casi una hora en traer la comida, otra pidió la cuenta cuando solo le habían traído la ensalada porque no llegaba el segundo y se fueron, la tercera también pidió la cuenta, y la cuarta mesa llevaba media hora esperando para que le pasaran un poco más la carne... todo desesperante". Además, hay recaditos para la camarera: "Borde y maleducada, con cocineras discutiendo entre llas en la barra delante de los clientes".