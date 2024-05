David Movilla, entrenador del Zamora CF, tras el 1-1 frente al UD San Sebastián de los Reyes: "El Sanse tiene pie y medio en Primera RFEF"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, señaló al término del encuentro ante el UD San Sebastián de los Reyes que su rival tiene "pie y medio" en Primera RFEFtras el 1-1. Un marcador que "obliga a ganar" en Matapiñonera a un "muy buen equipo" tras un encuentro que tuvo "de todo".

"El partido ha tenido de todo. Una primera fase muy buena, con 40 minutos en los que estuvimos más cerca de lo que queríamos y que, tras esa falta en la frontal por la espalda a Dani, cambió. Tras esa ocasión y en la segunda mitad, pese a algunos minutos, quisimos atacar más y meterles más en su campo, pero no fuimos capaces porque son un gran equipo y consiguieron empatarnos. Un resultado que para ellos es muy bueno, porque les vale empatar y nos obliga a ganar allí", analizó el vasco.

Movilla afirmó que, tras el 1-0, su equipo no se conformó, pero no pudo imponer su estilo. "Fuimos a por el segundo, queríamos más, pero enfrente había un extraordinario rival que ha hecho un buen partido y no generamos más porque se defendió muy bien", apuntó, añadiendo: "tiene grandes jugadores y, aquí no pasa lo que uno quiere, también lo que el rival te permite. Y, en este caso, salvo algún momento de la segunda mitad, el partido estuvo en su terreno".

En cuanto a las amarillas tempranas a los dos puntas, el vasco indicó que sí, "condicionan la presión" y lamentó que "fuera por dos faltas a noventa metros de Fermín", pero aseguró que "al igual que frente a Sant Andreu, ese fue el criterio hoy. Lo fue la semana pasada y lo fue la anterior. Esperemos tener el arbitraje que tuvo el Sanse hoy aquí el próximo día, pero lo normal es que tengamos que adaptarnos nuevamente".

La eliminatoria, abierta y cuesta arriba

Movilla, afectado por el empate, indicó que si bien no quería dar porcentajes, ve la eliminatoria cuesta arriba. "Es cierto que está abierta, pero muy complicada porque a ellos les vale el empate con este resultado. Tienen pie y medio en Primera RFEF. Aun así, que nadie dude que vamos a intentar meternos nosotros con los dos pies", destacó, apostillando tras recordar que su equipo se crece en situaciones como esta: "es evidente que solo nos vale un resultado y es cierto que en situaciones de adversidad a lo largo de la temporada, deportivas y no deportivas, el equipo ha dado la cara; como también vimos hoy. El equipo no he perdido la cara nunca, pese a que en el descanso hemos tenido que bajar pulsaciones porque había jugadores más alterados de lo normal por algunas situaciones, la adversidad fortalece y este grupo afronta esas situaciones con normalidad". "Veo un reto importante ante un equipo mayúsculo el próximo domingo a las 17.00 horas, pero este equipo se ha ganado el reconocimiento de la gente, como se percibió hoy, y el derecho a creer. Ese slogan de "Yo elijo creer" tiene un significado muy profundo para este equipo y esta provincia, de no dar la espalda ante la adversidad. Y por ello, es de agradecer que la provincia esté detrás del grupo. Un equipo que se ha hecho fuerte a través de las situaciones que ha vivido y que acudirá al último combate con el convencimiento del reto que tiene delante, de afrontarlo y luchar nuevamente por subir", subrayo.