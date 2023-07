Kiko Matamoros no deja de centrar titulares, ya sea por sus desorbitados sueldos en Sálvame, la polémica de su hermano con Adara Molinero o por haber sido convocado en mesa electoral para las elecciones de este 23J. Desde hace unos días los seguidores de Diego Matamoros y Marta Riumbau especulaban en redes sociales que podrían estar pasando una crisis sentimental... pero enseguida el hijo del colaborador de televisión rompía su silencio a través de stories y aseguraba que todo estaba bien.

Eso sí, advertía que no exponer su día a día con su chica no significa que hubiesen finalizado la relación.

El miércoles podíamos hablar Marta López Álamo en el pase especial de la película 'Barbie', en el Gran Teatro CaixaBank —donde también pudimos ver el look imposible de la hija de Verónica Forqué y la mala pasada que le jugó—, y aprovechaba para desmentir estos rumores de crisis entre Diego y Marta: "No creo, el otro día cené con ellos, no creo, estaban muy bien así que no lo sé", recoge la agencia Europa Press.

La familia unida

En cuanto al acercamiento entre su marido y su hija Anita Matamoros, Marta prefería ser discreta y volvió a dejar claro que lo único que desea es que toda la familia esté unida: "Dicho queda, yo quiero que esté toda la familia unida, lo he dicho mil veces, aunque todo el mundo se ande por las ramas sí que es verdad que yo lo único que he querido es que todo el mundo esté bien y feliz, pero todos".

"Kiko se pone taurina"

Sobre la polémica que se ha creado con la sesión de sueroterapia a la que se sometió el colaborador de televisión, Marta nos comentaba que "todo en España llega como años después, esto lo hacen en Dubái, en Miami, en Los Ángeles, se lo hace Kendal Jenner, todos los famosos, es sueroterapia, es para lo que quieras, vitaminas, minerales... obviamente lo importante es alimentación sana, beber agua, hacer ejercicio, estar sano. Esto no es un alimento, es un complemento alimenticio".

Además, Marta nos explicaba que "Kiko (Matamoros) se pone taurina, para quemar grasa, para ayudar un poco a la regeneración muscular después del ejercicio, yo vitaminas que tengo un pequeño desajuste hormonal con el tema del tiroides por vena entra todo mejor y simplemente es eso, suero con vitaminas personalizado para todo el mundo, es maravilloso, me lo voy a hacer todas las semanas".