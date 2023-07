'Sálvame' ha desaparecido de la televisión, pero su espíritu nunca lo hará. Cuando queda sólo una entrega de 'Viernes Deluxe', algunos de sus colaboradores se preparan para emprender una nueva aventura con Netflix. Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Terelu Campos harán las maletas para irse a América convirtiéndose en los protagonista de un nuevo reality de la plataforma de streaming.

Sobre esto y muchas cosas más ha hablado Kiko Matamoros en una entrevista que ha concedido a 'El Español, en la que, como no podía ser de otra forma, también se pronunció sobre el final de 'Sálvame'.

"A mí el término telebasura me hace mucha gracia, yo estoy tan orgulloso de haber hecho telebasura. Creo que eso existe más en un informativo ideologizado y tendencioso", opina. "He estado 40 años haciendo televisión y puedo estar otros 40 sin hacerla. Creo que la modestia es la peor de las virtudes y no es cuestión de venderse, sino de valorarse. Y en ese sentido mi autoestima está muy alta, hay vida después de la muerte televisiva".

"Yo me lo he pasado muy bien, pero también muchas veces me he aburrido muchísimo en un plató. Yo ya me lo sabía todo, a veces me he sentido como un funcionario pegando sellos", confiesa.

También ha tenido unas sinceras palabras para Jorge Javier Vázquez, que no está pasando por su mejor momento. "Es un número uno, solo el mejor Sardá le puede igualar en el entendimiento del espectáculo. Esa cohabitación que había con Ana Rosa ha existido durante muchos años: ella era la reina de la mañana y nosotros por las tardes. La nueva jefatura tiene otros planes, pues es respetable, pero hasta ahora los números no les han dado la razón", asegura.

Pero su etapa en la televisió no fue de lo único de lo que habló en esta entrevista. Se sinceró sobre su adicción a la cocaína, de la que ha dicho que es cosa del pasado. "Recuerdo que consumía y decía: '¿para qué?'. Es como un medicamento, al final te haces resistente. Fueron 50 años drogándome de forma lúdica, pero llega un momento en que no compensa", relata.

"Se me estaba necrosando la nariz y el médico me dijo 'para eso o te vas a la mierda'. Me pusieron un tratamiento dos meses antes de irme a 'Supervivientes', he recuperado los tejidos y me encuentro perfectamente", sentencia.