Girar la rosca de la lavadora es tan fácil como erróneo en muchos casos. No todo el mundo tiene claro qué temperatura poner según qué prendas, si bien es cierto que no siempre somos tan cuidadosos como para hacer varias lavadores según el tejido de la ropa, el color o incluso si es nuestra prenda preferida o no.

Está demostrado que la mayoría de los mortales pone el programa siempre igual. Da igual que tengas manchas de chocolate -que como no laves previamente, olvídate- o que sean unos pantalones de un solo uso, casi todos se dejan llevar por los hábitos y marcan la misma programación del electrodoméstico. Pero, ¿cuándo debemos escoger la opción de los 60 grados... o más? 60 grados es la temperatura ideal para ropa sucia y ropa de bebé en general. Pero no solo eso, tampoco te cortes si lo que metes en el interior de la lavadora son sábanas, toallas o paños de cocina porque suelen estar muy sucios y necesitan caña. Lavar a 60 grados va a garantizarte más que una limpieza: higiene impecable. ¿Por qué? Porque dirás adiós a todas las bacterias, ácaros y hongos impregnados en el tejido. Son tan potentes que solo lograrás eliminarlos a partir de estos grados. ¿Y el gasto? Un programa largo de 60 grados gasta aproximadamente 1.077 Wh, lo que representa unos 0,16 euros en tu factura del agua. Un programa corto de 30 grados consume unos 450 Wh, lo que viene a ser 0,08 euros. Papel de aluminio La electricidad estática que se genera durante el lavado, sobre todo en electrodomésticos o programas que usan poca agua, puede suponer un contratiempo a la hora de mantener el buen estado de la ropa. Esta acumulación de carga eléctrica atrae pelusas y otros elementos hacia las prendas, que sufren el desgaste en su tejido o pierden su aspecto original. Con todo, basta con introducir tres bolas de papel albal en el tambor de la lavadora para que estas absorban la energía y protejan a las prendas de posibles perjuicios. De esta manera, se consigue alargar la vida útil de la ropa y, además, se pueden reutilizar las bolas en los siguientes lavados.