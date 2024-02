El Pleno en Toro aprueba la división del pago del IBI, del 15 de mayo al 30 de junio

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Toro ha aprobado por unanimidad con 13 votos de la Corporación Municipal, la ampliación del periodo para solicitar el fraccionamiento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 15 de mayo al 30 de junio. Natalia Ucero, concejal de Economía, Hacienda, Personal y Participación Ciudadana recalcó que el calendario fiscal que se ha traído al pleno es un "mero instrumento de planificación de la tesorería, en el que se recoge una consensuada en la reunión que tuvimos todos los representantes de los grupos políticos". En este punto, además, María de la Calle, concejal de Zamora Sí, añadió que hay que darle una mayor publicidad, tanto en medios como en redes sociales, para que los ciudadanos conozcan las fechas correspondientes.

Otros de los puntos que se trataron en la sesión ordinaria de ayer fue la solicitud de bonificación de la liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Concretamente, el acuerdo que se llevó a pleno era para conceder al Monasterio Santa Sofía de Toro la bonificación del 95% sobre la cuota del ICIO; un hecho que los 13 representantes de la Corporación votaron a favor.

Mociones de urgencia

Carlos Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, llevó al Pleno una moción de urgencia: la incorporación de la plataforma Bizum como herramienta de pago en los trámites locales. En el acuerdo expuso que a lo largo de este año, 2024, pretenden añadirla a disposición de la ciudadanía, "para la realización de pagos de tributos municipales o cualquier otra transición económica", señalan. "Con ello pretendemos dar una opción cómoda y actual a partir de este año 2024 a los toresanos, para abonar sus impuestos y tasas. Lógicamente además de esta opción se seguirán manteniendo las existentes hasta ahora", detallaron.

En este punto, De la Calle manifestó su "inquietud", recalcando que el portavoz de Futuro, Javier Gómez Valdespina, comunicó al Grupo Socialista de "traer al Pleno la propuesta de forma conjunta", algo que no han podido hacer, ya que según De la Calle, "no se la ha pasado". Así mismo, también aclaró que "no le parece mala idea la propuesta", pero "es necesario informes de los técnicos para ver si es factible". El portavoz de Futuro, siguiendo la línea de De la Calle, también recalcó que no van a aprobar este acuerdo sin tener un informe detallado de los técnicos.

Ángeles Medina, del grupo "Nos movemos por Toro", indicó que sí que se puede empezar a estudiar la moción, "pero lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestro reglamento general de recaudación" y, de esa forma, poder hacerlo. En línea con lo expuesto, el alcalde de Toro, Rafael González, manifestó que "es una buena idea", pero que es conveniente su retirada de la orden del día para poder hacer un estudio más técnico y jurídico. "Este tema va a seguir", aclaró.