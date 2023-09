Viticultor que vende a pérdidas en Zamora: "En los contratos hay cláusulas que son ilegales"

La venta por debajo del precio de producción de la uva durante esta campaña sigue sacudiendo el sector toresano, donde los viticultores han denunciado "cláusulas ilegales" en los contratos de venta, según ha podido conocer LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de mano de uno de los afectados.

En estos contratos a pérdidas "se renuncia a denunciar porque no se aportan pruebas de que esos costes de producción sean superiores al precio de venta, unas cláusulas que son ilegales", según ha confirmado uno de los viticultores afectados a este periódico, a quien habrían ofrecido contratos para comprar la uva tinta a 0,37 euros el kilo, así como a 0,20 euros el kilo de uva blanca, a pesar de que ambas tienen "los mismos costes de producción", reivindica el viticultor que fija en 0,4 euros por kilo los costes para él.

Una situación de la que "la administración es consentidora", sentencia el afectado sobre la inacción pública a pesar de que hay "indicios claros" de que se está infringiendo la Ley de Cadena. "Se debería actuar de oficio" acusa a los poderes públicos y se pregunta por qué son los particulares lo que tienen que denunciar ante indicios tan claros como los que hay en la DO toresana.

La venta a pérdidas podría poner en peligro los viñedos viejos de Toro, la auténtica "seña de identidad" de esta DO, en opinión de la viticultora y bodeguera Beatriz Fernández Pujo, de Liberalia. Para ella, en Toro "presumimos de nuestra viña vieja", que en caso de dejar de ser rentable "está abocada a morir", y con ella, el viticultor pequeño. Por ello, desde Liberalia apuestan porque "el viticultor tenga un precio justo".

Desde bodegas Fariña también defienden que se paguen precios "que permitan que la gente cultive la vid y vea perspectivas de futuro", explica Manuel Fariña Pérez. Por su parte, ellos han mantenido el precio de la compra este año, así como las reuniones con los viticultores con los que trabajan desde hace cuatro décadas. Respecto a la venta a pérdidas, Fariña no cree "que se deba generalizar que la forma de comprar de todos sea esa".

Denuncias en la DO Rueda

Las denuncias por la venta a pérdida salpican el sector más allá de la DO Toro. Asaja Valladolid ha denunciado que a pesar de que se espera una menor cosecha en la DO Rueda, las bodegas ofrecen contratos por debajo de los mismos, según informó hoy en un comunicado. Varias bodegas han comunicado su intención de no recoger uva a muchos agricultores o reducir la cantidad que venían comprando porque aún hay vino en las bodegas. Asimismo, denunció que una gran parte de las bodegas de esta denominación están ofreciendo precios que rondan de media los 35 céntimos cuando los costes de producción este año están sobre los 50.