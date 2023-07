El refugio de los animales abandonados de Toro, desbordado por la falta de voluntarios

Su compromiso es innegable, pero los voluntarios de la asociación que se encarga del cuidado de los animales abandonados en Toro no recogerán temporalmente más perros ni gatos en el refugio, porque "no tenemos sitio ni personas para atenderlos".

Para los voluntarios, adoptar la decisión ha sido "difícil", pero consideran que "es mejor tomarla a tiempo", para garantizar la atención de los perros y gatos que siguen bajo su cuidado, a la espera de que puedan ser acogidos o adoptados, y para intentar captar a más colaboradores dispuestos a ayudar en una tarea que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una "obligación".

Responsables de la asociación, recordaron que la labor que desempeñan los voluntarios supone una gran responsabilidad y muchas horas de dedicación, lo que dificulta que más personas estén dispuestas a colaborar. Para revertir su complicada situación, la asociación ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento que "asuma su competencia" en materia de recogida y atención de los animales que son abandonados, petición que ha planteado en varias ocasiones a lo largo de los últimos dos años, sin que hasta el momento haya sido atendida.

"Hacen falta manos"

Miembros del Gobierno local han visitado recientemente el refugio y, aunque se han comprometido a ayudar a la asociación en "lo que puedan" y a ejecutar mejoras en las instalaciones, la asociación reconoce que "lo que de verdad nos hace falta son manos". De hecho, en la actualidad, el trabajo en el refugio recae en muy pocas personas, porque "lo que antes era voluntario, ahora es una exigencia y la gente se cansa y no quiere seguir colaborando".

Ante esta situación, el colectivo intenta dividir la atención diaria del refugio en dos turnos, pero, al final, cada voluntario acumula cada jornada entre cinco y seis horas de dedicación, tiempo que se incrementa si los animales abandonados y recogidos en el refugio precisan medicación. En la actualidad, en las instalaciones del refugio conviven cinco perros, mientras que otros ocho están en casas de acogida.

Las cifras aumentan en el caso de los gatos abandonados y recogidos, ya que la asociación atiende a 38 en el refugio, mientras que otros once permanecen con familias de acogida. Por los motivos expuestos, los voluntarios han decidido que, de forma temporal y hasta que no se produzcan adopciones, no recogerá más animales abandonados en el refugio, medida sobre la que aseguraron que "no miramos para otro lado, simplemente no podemos y, a veces, querer no es poder". La decisión adoptada por la asociación también afecta a la recogida de perros y gatos ya que, a partir de ahora, "si alguien quiere ayudar a un animal que encuentre en la calle deberá contactar con el 062".