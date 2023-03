La iglesia de San Juan Bautista de Tagarabuena es, a juicio del historiador José Navarro Talegón, uno de los templos "más completos de la comarca de Toro" y en su interior custodia unos bienes de gran valor histórico y artístico. Sin embargo, la iglesia no está incluida en las rutas turísticas de las que pueden disfrutar los visitantes que recalan en Toro y, para "ponerla en valor", el concejal del grupo no adscrito, Javier Gómez Valdespina, ha instado al Ayuntamiento a intentar "buscar una solución" para que el templo abra sus puertas "durante más tiempo a lo largo de la semana".

Reconoció el edil que abrir durante más tiempo las puertas de la iglesia no es sencillo, porque "está apartada del centro de la ciudad" y porque "es complicado que ciudadanos o turistas puedan visitarla". No obstante, incidió en que Toro debería mostrar y poner en valor bienes como los retablos de la iglesia que, como subrayó, "no tienen otras de la provincia".

En respuesta a la petición formulada por Gómez Valdespina, el alcalde, Tomás del Bien, apuntó que la propiedad de la iglesia no pertenece al Ayuntamiento, lo que dificulta poner en valor los "tesoros" que custodia en su interior, aunque aseguró que el equipo de Gobierno instará a su dueño, el Obispado, a que busque una fórmula para "abrir más tiempo" la iglesia. De hecho, Del Bien comparte con el concejal del grupo no adscrito que la de San Juan Bautista es "una de las iglesias con mayor valor patrimonial, sobre todo de bien mueble, en la provincia".

De la iglesia de San Juan Bautista, Navarro Talegón destaca que su promotor fue el doctor Juan de Monroy, natural de Tagarabuena y que, tras su vuelta de la Corte Pontificia tras la muerte de su familiar, el Papa Pío V en 1572, se estableció como cura en su pueblo natal. Asimismo resalta su estética renacentista de la segunda mitad del siglo XVI, que se estructura en tres naves y una capilla mayor rectangular flanqueada por dos sacristías cuadradas, que sobresalen en planta.

Además, la iglesia conserva una torre a los pies del campanario rematada por bolas herrerianas y una cúpula de ladrillos con costillas al exterior. No obstante, su estado actual responde a sucesivas reformas. Para Navarro Talegón el mejor exponente del valor de la iglesia son sus bienes muebles, ya que todos sus retablos son de los siglos XVII y XVIII, realizados mayoritariamente por Pedro Arribas, a principios del siglo XVII, y por Francisco Rico, que prolongó su actividad hasta el último tercio del XVIII. El pasado año, la iglesia de San Juan Bautista de Tagarabuena fue objeto de una nueva intervención promovida por la Fundación González Allende de Toro, en la que alumnos de la Escuela de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Madrid rehabilitaron parte de los retablos laterales del templo, dedicados al Cristo de la Vera Cruz y a la Virgen del Rosario.