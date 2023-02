Una histórica bandera militar de Toro, recuperada en París

Una "pieza única" y de incalculable valor histórico ligada al pasado militar de la ciudad será incorporada a la colección del Museo del Ejército de Madrid, gracias a la generosidad de Luis Sorando Muzás, un coleccionista aragonés que ha logrado recuperar del olvido una antigua bandera coronela del Ejército de Fernando VI, de mediados del siglo XVIII, que perteneció al Regimiento de Milicias Provinciales de Toro.

La bandera, conservada en parte, será restaurada para su futura exhibición en el Museo del Ejército de Madrid, que reintegrará a Sorando la inversión realizada en su adquisición. El coleccionista conoció, a través de un amigo, que una pieza que conservaba un antiguo escudo de España había sido incluida en el catálogo de obras de una subasta en París.

"No había ninguna presión para comprarla", aseguró Sorando, porque era consciente de que la pieza "podía pasar desapercibida" para aquellas personas que no son expertas en vexilología. De hecho, la casa de subastas francesa incluyó la bandera en la colección de obras a la venta pensando que se trataba de un "tapiz mal conservado" y, a pesar de que algunos de los participantes pujaron, finalmente Sorando logró su objetivo.

En un principio, su idea fue incorporar tan importante adquisición a su colección privada, pero tras constatar su valor histórico decidió que el lugar idóneo para su exhibición es el Museo del Ejército de Madrid, con el que colabora. Sobre la bandera, destacó que mide dos por dos metros y que los bordados que se conservan fueron cosidos a una tela de baja calidad, que no es la auténtica, ya que el soporte original sería un tafetán de seda ligero y frágil.

Aunque a simple vista su estado de conservación parece que no es el más óptimo, Soranzo destacó que "está bastante bien" para una pieza de su género y antigüedad. La enseña, de color blanco, conserva en el espacio central parte del escudo real sobre el aspa roja de Borgoña, que sostenían dos leones, de los que se mantienen parte de las garras. Además, la bandera conservaba en cada esquina un escudo diferente, lo que dificultó el trabajo del coleccionista para identificar su origen, porque lo habitual era que los cuatro fueran idénticos.

Por tanto, el "reto" fue conocer el Regimiento al que pertenecían los dos escudos que remataban uno de los extremos de la enseña adquirida en la subasta, porque eran diferentes. Uno de los escudetes, el de Zamora, fue identificado sin problemas por Sorando, ya que recrea el brazo armado que sostiene una bandera de tiras, y en el otro apreció un león.

Tras avanzar en su investigación, se percató de que podía pertenecer al Regimiento de Milicias Provinciales de Toro que, como otros de la época, si no contaban con milicianos suficientes, podían nutrirse de los procedentes de otras localidades, en este caso de Zamora, y aunque podían conservar su nombre, en las banderas debían aparecer los escudetes de ambas ciudades.

No fue sencillo llegar a la conclusión de que la bandera perteneció al Regimiento de Milicias Provinciales de Toro, porque en el escudete aparece solo un león, pero no el toro del escudo de la ciudad. La lógica ha llevado al coleccionista a deducir que en las esquinas de la bandera que no se conservan volvía a aparecer el escudo de Zamora y el otro recreaba el león perteneciente al de Toro.

Sobre el modelo de la bandera, Sorando no tiene dudas, ya que Fernando VI fue el primero que incluyó en la enseña los leones y el aspa. Reconoció el experto que casi es un milagro que la pieza se haya conservado, porque las ordenanzas del Ejército establecían que cuando se instauraba una nueva bandera, las antiguas debían entregarse en la casa del coronel para ser destruidas. Tras investigar el origen de la bandera, al coleccionista le restaba completar otra pieza del puzle y descubrir cómo llegó a Francia.

La primera idea que barajó es que "había sido tomada por el enemigo", opción que descartó tras constatar que la bandera se corresponde con una "época de paz" en la que el Regimiento de Milicias Provinciales de Toro no participó en conflictos bélicos. Una pista clave para resolver el enigma fue una bandera del Regimiento de Milicias Provinciales de Toro, la única de la que se tenía constancia hasta ahora en el mundo, que pertenece a la Armería Real.

La ficha de la bandera indica que fue comprada en 1907 al anticuario R. García, quien ofreció dos enseñas adquiridas "a las monjas de la Colegiata de Toro". Esta descripción ha servido para que Sorando haya deducido que, de las dos banderas, una fue adquirida por la Armería Real y la segunda es la que ha recuperado en la subasta celebrada en París.

En un futuro próximo, la bandera será exhibida, tras su limpieza y restauración, en el Museo del Ejército de Madrid gracias a un coleccionista que ha demostrado su generosidad y sus ganas de compartir su pasión ante un valioso hallazgo. Además de un experto en vexilología, disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes, Sorando es el presidente de la Asociación Napoleónica España y el autor de varios libros. De hecho, desde hace dos décadas, estudia las banderas del Museo del Ejército y recientemente ha editado el cuarto tomo de su catálogo razonado, del que tiene previsto publicar dos volúmenes más, un proyecto que abarca desde 1843 hasta la Segunda República.

Regimiento de Milicias de Toro

Sobre el Regimiento de Milicias Provinciales de Toro, el experto recordó que se creó entre los años 1730 y 1740, aunque tardó un tiempo en “ponerse en marcha” y permaneció en la “reserva” por si era precisa su participación en algún conflicto bélico. Precisó Sorando que Regimientos como el que existió en Toro, del que conserva un botón metálico de un uniforme del año 1815, lo conformaban aquellos hombres que ya habían terminado la instrucción en el Ejército, pero que tenían que permanecer en la “reserva” por si era precisa su colaboración. Durante la Guerra de la Independencia, el de Toro fue uno de los Regimientos en activo, época en la que dejó de ser provincial al haber luchado junto al Ejército.

No obstante, cuando finalizó la contienda Fernando VII ordenó que Regimientos como el de Toro volvieran a ser provinciales y recibieron una nueva bandera, de la que un ejemplar se conserva en el Ayuntamiento.

Se trata, según Sorando, de una enseña más pequeña y blanca, con un escudo más moderno y en dos de las esquinas aparecen los escudetes con el león y en las otras dos un toro. Al margen de la citada bandera, en el Ayuntamiento de Toro también se conservan, según el experto, otra enseña de la milicia nacional, de la época de Isabel II, y un pendón de las proclamaciones reales.