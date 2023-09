Los pasajeros de un vuelo de EasyJet fueron expulsados de su vuelo de Belfast a Ibiza el 19 de agosto después de que una madre embarazada fuera expulsada por, supuestamente, comportarse de manera agresiva. A raíz del incidente, la tripulación expulsó del vuelo a la mujer, su esposo, su hijo discapacitado y los otros casi 200 pasajeros que habían embarcado, según el medio británico The Sun .

La mujer explicó en redes sociales que pidió ayuda a las azafatas del vuelo en varias ocasiones y que una de ellas le contestó: "Estás siendo abusiva y no es mi trabajo ayudarte". La pasajera respondió que otras aerolíneas habían sido más serviciales con ella porque estaba embarazada.

"No soy una niña a la que se le puede hablar así"

Después de eses episodio, dos miembros de la tripulación la acusaron de ser "agresiva": "Decidí ignorarla y ella empezó a alzar la voz diciendo '¡Mírame!' En primer lugar, no soy una niña a la que se le puede hablar así y la estaba ignorando porque estaba muy molesta por la forma en que me trataban".

Supuestamente, dos miembros de la tripulación le comunicaron a la mujer y a sus acompañantes que los expulsaban del avión por mostrarse "agresivos". Después de aproximadamente una hora, "le pidieron a todo el avión que bajara".

Posteriormente, la pasajera afirmó que llegaron tres coches de policía con unos ocho agentes y dos empleados de Swissport. Estos funcionarios informaron a la familia de que no se les permitiría volver a subir al avión, por decisión de EasyJet. A pesar de ello, a los demás pasajeros se les permitió regresar al vuelo. "Cada persona en ese avión está presentando quejas; algunos incluso se levantaron en el avión para decirle al piloto que esa azafata era quien estaba siendo agresiva conmigo, no yo", se defiende la mujer expulsada del vuelo.

La respuesta de EasyJet

The Sun aporta además las declaraciones de un representante de EasyJet sobre el suceso: "Podemos confirmar que el vuelo EZY3003 de Belfast a Ibiza el 19 de agosto fue atendido por la policía antes de la salida debido a que un grupo de pasajeros se comportó de manera perturbadora en el check in y luego a bordo". "Aunque estos incidentes son raros, los tomamos muy en serio y no toleramos comportamientos abusivos o amenazantes hacia nuestra tripulación u otros pasajeros", añade la compañía.