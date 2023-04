Se llama Esther Sturrus y es azafata de vuelo. Su cuenta de TikTok es seguida por casi 180.000 personas y sus vídeos acumulan 4,4 millones de 'Me Gusta'. Uno de ellos, el de por qué se debe dejar un zapato en la caja fuerte del hotel cuando viajas, se ha vuelto viral. ¿El motivo? Su utilidad.

Esther es azafata en la aerolínea holandesa KLM, por lo que acumula cientos de vuelos a sus espaldas que le están dando un bagaje difícil de comparar con cualquier otro viajero. En su cuenta, la auxiliar detalla todos los entresijos de su rutina laboral, tanto en la cabina del avión como en los hoteles de destino de los numerosos países a los que viaja, los turnos laborales y, sobre todo, los trucos.

Bien es sabido que todas las profesiones generan un sinfín de curiosidades como por ejemplo relativos al sueldo (véase los salarios de los empleados de Mercadona), pero también relacionados con su máximo aprovechamiento (consejos, descuentos, etcétera). En este caso, Esther Sturrus da a conocer un truco ideal sobre todo para los más despistados. Si alguna vez te has dejado olvidado cuando viajas, probablemente con este "tip" no te volverá a pasar. Es muy sencillo.

En un vídeo de TikTok, la azafata explica el método para no olvidarse nada: meter un zapato de su uniforme en la caja fuerte, allí donde solemos dejar dinero, ordenadores o documentación importante como el pasaporte. ¿Para qué? Para que no se nos olviden precisamente todas esas cosas importantes. Al salir por la puerta de la habitación con los zapatos, te darás cuenta de que te falta uno. En consecuencia, irás a la caja fuerte y descubrirás todo lo que habías dejado guardado allí, no olvidándote nada.

Cómo no pagar por facturar en Ryanair: el otro gran truco

A veces hay que tirar de argucia para ahorrarse unos euros. Si eres de las personas que cuando viaja se lleva mil "porsiacasos", la nueva política de cobrar por maleta —incluso las de cabina— te habrá sentado como un jarro de agua fría y los billetes quizá no te parezcan ya tan baratos. Desde su entrada en vigor, varias aerolíneas de bajo coste solo te permiten viajar con un equipaje "gratis" (sin coste adicional al precio del billete) que para muchos usuarios es minúsculo: por ejemplo en el caso de Ryanair, se trata de una mochila, minimaleta o bolso pequeño que no supere las medidas de 40x20x25 centímetros y que quepa debajo del asiento de adelante.

Si consideras que en ese espacio no te entra ni el neceser y necesitas más equipaje, no es necesario que pagues más gracias al truco viral que ha compartido una usuaria en TikTok, aunque si bien es cierto, Ryanair admite en su página web que el método es válido. Puedes leerlo aquí.