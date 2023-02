A veces hay que tirar de argucia para ahorrarse unos euros. Si eres de las personas que cuando viaja se lleva mil "porsiacasos", la nueva política de cobrar por maleta —incluso las de cabina— te habrá sentado como un jarro de agua fría y los billetes quizá no te parezcan ya tan baratos. Desde su entrada en vigor, varias aerolíneas de bajo coste solo te permiten viajar con un equipaje "gratis" (sin coste adicional al precio del billete) que para muchos usuarios es minúsculo: por ejemplo en el caso de Ryanair, se trata de una mochila, minimaleta o bolso pequeño que no supere las medidas de 40x20x25 centímetros y que quepa debajo del asiento de adelante.

Ten en cuenta que las medidas de la mochila o minimaleta "gratis" varían en función de cada compañía, comprueba en cada caso las cifras. Como decimos, en el caso de Ryanair la "pieza pequeña" es de 40x20x25.

Una estrategia que cuesta diez céntimos

Si consideras que en ese espacio no te entra ni el neceser y necesitas más equipaje, no es necesario que pagues más gracias al truco viral que ha compartido una usuaria en TikTok, aunque si bien es cierto, Ryanair admite en su página web que el método es válido. ¿En qué consiste? Es muy sencillo: consiste en comprar varias bolsas en alguna de las tiendas del "duty free", es decir, los comercios del aeropuerto en las que no se pagan impuestos y llenarlas con tu equipaje. ¿Cuánto suelen valer las bolsas? 10 céntimos. ¿Cuánto cuesta facturar por el equipaje? Mucho más, unos veinte o treinta euros. Así, empleando este truco viral, podrás ahorrar para otro billete de avión o para lo que quieras. "Estábamos nerviosos, pero ha funcionado 10/10, a ratas no nos gana nadie jaja", comenta la chica.

Ryanair contraataca

No obstante, como señalan varios usuarios, la repercusión que ha tenido el vídeo ha hecho que llegue a oídos de Ryanair y la compañía intenta frenar esta tendencia. Si bien en su página web indican expresamente que "las bolsas de duty free también están permitidas en la cabina junto con su bolso pequeño y deben caber debajo del asiento frente a usted", la compañía por excelencia de bajo coste también ha mostrado su argucia para tratar de acabar con este truco pidiendo el ticket de compra de las tiendas para comprobar que realmente has gastado dinero (más allá de los diez céntimos de la bolsa) en las tiendas del "duty free".

Experiencias y otras técnicas

El experimento ha generado anécdotas de todo tipo: a unos les ha funcionado, algunos incluso reconocen que llevan poniendo en práctica esta táctica desde hace años, a otros no y han tenido que facturar, y a otros les ha tocado improvisar. "En París me pararon por llevar una bosa aparte de mi mochila y tuve que colocare la bolsa en la barriga y hacer de embarazada", comenta entre risas. "Yo pasé con una almohada llena de ropa, no me la revisaron y solo me decían: Ay, qué linda tu almohada", añade otro. "Lo mejor es meter toda la ropa que te quepa dentro de una funda de cojín y ese cojín te lo dejan pasar gratis", apunta otro. Las alternativas a vivir todas estas peripecias son pagar o dejarse de "porsiacasos" y viajar ligero.