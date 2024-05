Taxis nocturnos para personas con movilidad reducida

Hay algo que me gusta hacer y es moverme por diferentes ciudades y pueblos de España para darles un poco de más visibilidad, para que venga todo tipo de turismo.

El que más me importa es el PMR , personas con movilidad reducida. Por y para ell@s he hecho caminos... Para que vean que pueden salir de la comodidad de sus casas, que hay mucho más por ver.

Yo por mi condición que estoy en silla de ruedas, lo hago para las personas con discapacidad.

Cuando llegue a Zamora me llamo la atención que por la noche yo no podía salir pues no hay taxis adaptados para poder regresar a mi alojamiento. Esto es una vergüenza, nos obligan a estar en nuestros alojamientos a partir de cierta hora. Si no hay que ir rodando o hay que esperar hasta la por mañana para poder conseguir un taxi adaptado. Todas las ciudades y pueblos quieren turismo y por esta zona pasa el camino vía la plata .

De esta manera personas con movilidad reducida no podrán visitar la ciudad... Ya que no hay taxis adaptados por la noche.

