Por ahí hay que empezar

Los usuarios de Renfe de Zamora, protestamos con más razón que un santo, de las dificultades que encontramos para conseguir billete a Madrid. Y protestamos también porque cuando lo conseguimos nos sale por un ojo de la cara. Rara vez lo he adquirido a un precio razonable. Una de las últimas excusas que se vienen dando recae en los usuarios de bonos que, al parecer, bloquean plazas que luego no utilizan. ¡Mecachis! Eso es una falta de solidaridad y de civismo como un castillo. No pueden condenarnos, sobre todo a los que necesitamos viajar a Madrid por razones médicas o profesionales, a quedarnos sin poderlo hacer en el anhelado tren por el que tanto hemos suspirados pero que a la hora de la verdad no nos ha sacado las castañas del fuego.

Por eso me parece muy, pero que muy bien, que Renfe piense y actúe en consecuencia. Lo tiene que hacer de forma contundente. Nada de guante de seda. Tiene que dar un puñetazo en la mesa y poner las peras al cuarto a los que acaparan los bonos para no viajar, haciéndonos la puñeta a los demás. En principio y según contaba nuestro periódico, la compañía ferroviaria pide más responsabilidad a los clientes, anunciando que hará más controles. Por ahí debía haber empezado desde un principio. En vista de que ciertos clientes son unos irresponsables, que Renfe controle y acabe con esta especie de pitorreo. Y no que después de decirte que no quedan billetes, resulta que en los distintos coches que forman el convoy hay más plazas vacías de lo que cabría suponer. Confieso que no me fio de la presunta responsabilidad de esas gentes incapaces de hacer algo por los demás. Parece ser que Renfe ha decidido tomar cartas en el asunto, espero y deseo que la cosa funcione, y si los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos no la cancelan con un mínimo de 60 minutos de antelación, siendo reincidentes hasta en tres ocasiones, perderán el derecho a adquirir nuevo abonos durante los siguientes 30 días. Que me perdonen, pero me parece una medida blandita e insuficiente. Son pocos los que se sacan billete sesenta minutos antes de iniciar el viaje. Todos procuran tener el billete con máxima antelación, por si acaso, de ahí, que la medida ni disuasoria es. Los que habitualmente hacen esta putadica, seguirán jorobando al prójimo. ¿Qué son 30 días frente a todo un año? Ese mes se pasa volando, y de nuevo pueden volver a las andadas fastidiando al personal. Renfe está en la obligación de arbitrar medidas que impidan tan mala costumbre, como está en la obligación de tratar mejor a Zamora. Por nuestras vías pasan los trenes de los ministros y no es ya que se detengan a respirar el aire de Zamora, cinco minutos, es que pasan de largo y a todo trapo, como nos hizo Puente hace unos días. Que poco detallistas son. Y, luego, vienen a pedirnos el voto descaradamente sin darse cuenta de los agravios que nos hacen. La compañía ferroviaria tiene mucho que mejorar, limpieza incluida de sus trenes. También debo decir que hay pasajeros que se creen en el cuarto de estar de su casa y obran en consecuencia, descalzándose, cambiándose de ropa y otros menesteres nada agradables. Apelo al sentido común y a la solidaridad del personal para acabar con tanta irresponsabilidad.