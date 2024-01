In memoriam de Carmen Allende Gil, exalcaldesa ejemplar de Villalpando

El día 1 de enero de 2024 recibí la triste noticia del fallecimiento de Carmen Allende Gil, alcaldesa ejemplar de Villalpando de la que guardo un precioso recuerdo de su amistad y quiero expresar en pocas lineas mi condolencia a sus familiares, destacar su gran labor como alcaldesa durante tres décadas y las cualidades personales que la adornaban.

Era una gran mujer, amable con todo el mundo, muy inteligente, valiente y, sobre todo, tenia la gran virtud de estar enamorada de su cargo municipal de tal manera que en todo ponía su buen hacer y su corazón para mejorar el bienestar de los villalpandinos.

Era amable y afectuosa con todos, aunque a veces no les pudiera dar la razón.

Era muy inteligente y ante cualquier problema, se asesoraba previamente.

Era valiente y sabia asumir los riesgos de sus decisiones.

Su dedicación a la Alcaldía era plena porque estaba enamorada de su profesión como alcaldesa, sin olvidar su dedicación a la Residencia de Ancianos que ahí la tenemos como ejemplo de buen funcionamiento de la que se benefician muchos de la comarca.

Era una alcaldesa ejemplar que estaba en todo. Los servicios municipales mejoraron mucho durante su mandato. Estaba siempre pendiente de las obras de todo tipo y ahora podemos comprobar sus resultados y disfrutar de todo lo que han beneficiado al pueblo de Villalpando.

Recuerdo una anécdota muy bonita en relación con la permanencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villalpando. Cuando se estaba preparando el proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, Carmen me encargo que me informara en el Ministerio de Justicia de cómo quedaba dicho Juzgado, es decir, si se mantenía o se suprimía. Altos cargos del Ministerio, a los que destaqué la importancia histórica desde su gobierno por los Contestables de Castilla desde 1492 (había Juzgado y escribanos), me dijeron que en el proyecto iba la supresión porque casi todos los informes eran desfavorables y que necesitaban el apoyo de la cúpula del PSOE de Zamora. Solo disponíamos de una semana. Carmen se puso al habla con Cecilia Lera (PSOE ) y consiguió el apoyo que necesitábamos. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley con el mantenimiento del Juzgado de Villalpando. Luego Carmen consiguió la construcción de un magnífico edificio judicial con capacidad para dos Juzgados y el Registro Civil.

Carmen tenía en sus genes la defensa de los ciudadanos dentro de la legalidad y por eso nunca fracasó en sus proyectos.

En mi estancia en Villalpando durante muchos años he disfrutado, con mi esposa María del Carmen López Cabreros, oriunda de la villa, y nuestros hijos, de una villa moderna y con unos servicios excepcionales.

Gracias querida amiga Carmen por todo lo bueno que has dejado a Villalpando y por una amistad que se mantiene en mi corazón y en el de mi esposa.

Descanse en Paz.

Jesús Seoane Cacharrón