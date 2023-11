La prensa extranjera en general y algunos rotativos en particular, parecen estar muy pendientes del devenir político en España. Información, páginas de opinión y editoriales no se muestran en absoluto favorables a Sánchez, muy por el contrario. CNN, BBC, The Guardian y Le Monde han sido especialmente críticos con el recién investido presidente y la situación en España. Mi amigo, Enrique Maíllo Delgado, magnífico "professeur" de francés que desde hace poco tiempo disfruta un más que merecido jubileo, me enviaba ayer mismo, la última página del conocido diario francés, hablando en términos durísimos pero reales del presidente del Gobierno español.

A la prensa internacional no se la puede engañar, tampoco se la puede manipular, porque tanto diarios como cadenas de televisión coinciden en sus criterios sobre lo que está ocurriendo en España y los movimientos de Sánchez. "Le Monde", periódico de referencia dentro y fuera del vecino país galo y principal diario francófono del planeta con sus 35.000 ejemplares difundidos fuera de Francia, no es sospechoso de ser "facha" como suele tildar la presunta progresía patria a todos cuantos no piensan y actúan como ellos, ya que se trata de un periódico de centro-izquierda o izquierda independiente. Pues bien, se ha despachado a gusto con Sánchez.

La página en cuestión que a nadie deja indiferente comienza diciendo: "Intentar mantenerse en el poder sin mayoría evidente comporta siempre un riesgo político. El que ha pagado Pedro Sánchez, primer ministro socialista, para conservar su puesto, corre el riesgo de ser exorbitante". Es lo mismo que piensa y opina esa mayoría ciudadana que sale a manifestarse pacíficamente. Los violentos no me interesan. Los violentos a la trena. El diario francés, siempre sensible a las ideas de la izquierda socialista, añade: "Es un compromiso que puede paralizar todavía más España, sin asegurar, tampoco la estabilidad política". Nada que no le hayan dicho y repetido hasta la saciedad, de forma humillante, los socios independentistas y nacionalistas, cada vez que amenazan con pasarle factura si no cumple.

Me temo que en tan espectacular salto al vacío, a Sánchez se le ha olvidado el paracaídas, lo que hace prever un infierno legislativo. A juicio de Le Monde, el gran beneficiario de la investidura de Pedro Sánchez es Carles Puigdemont al haber conseguido que todas sus peticiones sean escuchadas y hace falta saber si a partir de ahora también cumplidas. Sostiene el prestigioso rotativo galo, que insiste en la dimensión personal tomada por el presidente español: "No es tanto el principio de la amnistía lo que es criticable; si no la forma en que ha sido negociada. El acuerdo [PSOE, Junts] permite una reescritura vergonzosa de la historia, en condiciones que son difícilmente susceptibles de reconciliar a los dos campos. Esa redacción deja pocas dudas: son los independentistas los que han dictado sus condiciones". Y añade: "Pactando con un partido que siempre predicó el radicalismo, denunciado por el mismo señor Sánchez como un partido poco fiable, el primer ministro corre el riesgo de perder el poco crédito político que le quedaba".

Lo que son las cosas, un diario extranjero de izquierdas se ha encargado de desmontar las tesis de Sánchez, Yolanda Díaz y cuantos enardecidos jalean a Sánchez, quizá con la esperanza de acceder a un ministerio.