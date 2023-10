La arruga y la cana

No me diga que no ha escuchado alguna vez la expresión: "La arruga es bella". Suele emplearse para señalar que, a pesar de envejecer y cumplir años, las personas seguimos manteniendo nuestro atractivo y que la aparición de las arrugas en nuestra piel nos da una belleza natural. Es cuestión de gustos. La verdad es que el verdadero significado del aforismo no es este. En realidad proviene de un slogan publicitario creado por Adolfo Domínguez, en una campaña que realizó en 1982 para presentar una campaña de prendas confeccionadas en lino, como todo el mundo sabe, tejido fácilmente arrugable. Las arrugas serán todo lo bellas que el diseñador gallego quiera, pero no hay nada como un buen "planchado", también en cuestión de piel. Para gustos se hicieron los colores.

Hablando de colores, da la sensación de que los tintes de pelo pueden pasar a la historia. Las canas al natural y lucirlas a partir de los 40 está de plena moda y en auge. Menos tinte y más color natural. Son muchas las famosas que están obsesionadas con esta tendencia. Sabido es que de las canas no se libran ni los calvos. La reticencia a lucir las canas es todavía muy superior a la tendencia de lucirlas. El paso del tiempo manda y conviene sabe que suelen aparecer a partir de los 30 años en adelante. Durante mucho tiempo las canas han sido consideradas como un signo inequívoco de envejecimiento. Mire por dónde, un estudio en profundidad realizado por un experto de la Facultad de Medicina de Harvard ha arrojado luz sobre este fenómeno capilar. Parece ser que el envejecimiento no es el único factor culpable de este cambio de color. La pigmentación del cabello no se limita al envejecimiento, sino que está influenciada por factores genéticos y étnicos, siendo la genética el factor más determinante en el desarrollo y la cronología de las canas. Sin olvidar que la etnia juega un papel importante en este proceso. Las personas blancas y asiáticas tienden a experimentar la aparición de canas alrededor de los 30 años, mientras que para las personas de ascendencia africana, este fenómeno suele ocurrir alrededor de los 40. Me voy a mojar. Encuentro muy guapas y naturales a las mujeres que se dejan su cabellera blanca o casi cuando la cana aparece. Es un incordio eso del tinte y la mecha mensual, el retoque y esas cuestiones para lucir un cabello perfecto. Si la salud del cabello lo permite, prefiero el tinte y la mecha. De la otra manera da la sensación de uniformidad y vejez prematura que bien puede disimularse. Cada cual es muy libre. No obstante quiero añadir que el estrés puede provocar una mayor caída del cabello, lo que proporciona un cabello con menos pigmentación durante su regeneración. Para prevenir las canas prematuras, es fundamental llevar un estilo de vida saludable, que incluye una dieta rica en nutrientes como el hierro y la biotina, que son importantes para la salud del cabello. Aquí le dejo esta frase por si le sirve de algo: "La cana, engaña, el diente, miente, pero la arruga, no cabe duda".