La importancia de una adecuada gestión del tiempo

Decía Napoleón que "hay una clase de ladrón a quien la ley deja siempre impune robando lo que es más valioso para el hombre: el Tiempo".

La queja más común de la mayoría de la gente es la sensación de que el tiempo de que dispone no le resulta suficiente para hacer todo lo que desearía hacer. A unos les da tiempo a hacer todo y a otros no le da tiempo a nada. Y es muy posible que entre unos y otros la diferencia esté en la propia gestión del tiempo. Todo el mundo, sin excepciones, dispone de este recurso escaso y limitado, pero siempre parece insuficiente y resulta imprescindible para cualquier aspiración humana. Aunque sea una redundancia, utilizar ineficientemente el tiempo genera falta de tiempo. Reconozco que, en el mundo actual, caracterizado por la constante aceleración del ritmo de vida, la tecnología y la globalización, la gestión del tiempo se ha vuelto más desafiante que nunca. Las distracciones son omnipresentes y la sobrecarga de información puede abrumar a cualquiera, dificultando la concentración y la productividad. Por tanto, es fundamental desarrollar habilidades para priorizar tareas, evitar la procrastinación y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante, porque "uno de estos días es ninguno de estos días".

La gestión del tiempo, siendo un recurso invaluable y limitado que influye significativamente en la vida diaria, es la forma en que se decide utilizar el tiempo que se tiene para maximizar la productividad en el logro de ciertos objetivos. Desde el momento en que se nace hasta el último suspiro, el tiempo es un factor constante que nunca se detiene ni retrocede y, además, es una de las escasas cosas que no se puede comprar. Aprender a gestionarlo de manera efectiva es esencial para llevar una vida equilibrada, exitosa y satisfactoria. De ahí se desprende que algunas personas logren mayor productividad, éxito y calidad de vida con la misma cantidad de tiempo. Inicialmente el término “gestión del tiempo” se refería al ámbito laboral y empresarial, pero hoy en día engloba también las actividades personales.

Una buena gestión del tiempo no sólo trata de hacer más cosas en menos tiempo, sino también de encontrar un equilibrio adecuado entre el trabajo, el ocio y el descanso

Que el día tenga las mismas horas para todos no significa que todo el mundo las gaste de la misma forma. Mientras unos luchan contra el aburrimiento, otros no encuentran un descanso. La mayoría de las personas dispone de un periodo de tiempo libre para invertirlo en lo que deseen. Sin embargo, la forma en que decidan pasar esas horas puede significar la diferencia entre el éxito y la mediocridad. Benjamin Franklin, por ejemplo, dedicaba por lo menos una hora al día al conocimiento a través de la lectura, la escritura y la reflexión. Hacer esto cinco veces a la semana da lugar a la conocida "regla de las 5 horas". Esta regla algo bueno debe de tener cuando los mayores triunfadores del momento han reconocido que la ponen en práctica, estoy hablando de Mark Zuckerberg, Elon Musk, Barack Obama, Warren Buffet, Oprah Winfrey o el mismísimo Bill Gates.

Una buena gestión del tiempo no sólo trata de hacer más cosas en menos tiempo, sino también de encontrar un equilibrio adecuado entre el trabajo, el ocio y el descanso. En la búsqueda de la eficiencia, es fácil caer en la trampa de la multitarea y la sobreprogramación, creyendo que así se logra más. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta mentalidad sólo conduce a una disminución de la calidad del trabajo realizado y a una mayor sensación de estrés y agotamiento. Por eso, es fundamental priorizar: "lo primero es lo primero". Identificar las tareas y actividades que son verdaderamente importantes y enfocarse en ellas primero es clave para mantener el rumbo y la claridad en las acciones. La planificación también juega un papel esencial: establecer objetivos realistas y crear un horario o lista de tareas puede ayudar a seguir un camino más claro hacia el logro de los propósitos.

Asimismo, es importante reconocer que el tiempo también debe reservarse para el autocuidado y el descanso. A veces, dar un paso atrás y desconectar puede revitalizar y mejorar la productividad cuando se vuelva de nuevo a las actividades.

El uso adecuado del tiempo también implica aprender a decir "no". A menudo, surgen solicitudes y compromisos adicionales que provocan la distracción de las prioridades principales. Aprender a establecer límites y concentrarse en lo que realmente importa puede evitar el agotamiento y garantizar un uso más significativo del tiempo.

Además, la gestión del tiempo no es una habilidad estática, sino que requiere constante autoevaluación y ajustes. Las circunstancias cambian, nuevas tareas emergen y los intereses evolucionan. Adaptarse y reevaluar la forma de administrar el tiempo es fundamental para mantenerse en el camino correcto.

Existen diferentes y sencillas reglas que ayudan a priorizar todas las tareas diarias. Tal es el caso de:

Análisis ABCD: Las tareas se ordenan por criterios y se le asigna una letra: A.- Tareas urgentes e importantes. B.- Tareas importantes, pero no urgentes. C.- Tareas poco importantes, pero urgentes. D.- Tareas ni importantes, ni urgentes.

Método POSEC (Priorizar Organizando, Agilizando (Streamlining), Economizando y Contribuyendo): Priorizar el tiempo y definir la vida por objetivos. Organizar la familia y el dinero. Agilizar el trabajo y las faenas domésticas. Economizar los pasatiempos y la socialización. Y Contribuir a las obligaciones sociales.

Análisis de Pareto: El 80% de las tareas pueden completarse en el 20% del tiempo disponible y el restante 20% de las tareas consumirá el 80% del tiempo.

Método Eisenhower: Tiene su origen en la siguiente cita que se le atribuye a Dwight D. Eisenhower: "Tengo dos clases de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes y los importantes nunca son urgentes". Así, las tareas se evalúan como importante/sin importancia y urgente/no urgente.

Eliminación de lo no prioritario: La gestión del tiempo también pasa por eliminar aquellas tareas que no aportan valor. Hacer listas de las tareas consumen más tiempo en gestionarlas que en realizar las tareas enumeradas. Las listas pueden hacer que se desperdicie el tiempo en actividades que no tienen la más mínima importancia.

En última instancia, la gestión del tiempo es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Al aprender a aprovechar el tiempo de manera efectiva se puede mejorar la productividad, tener más tiempo en el día, establecer límites entre el tiempo dedicado al trabajo y a la vida personal, quitar los malos hábitos, mejorar la productividad, reducir el estrés y tener una mayor sensación de satisfacción en la vida cotidiana. Cada minuto es valioso, y es nuestra responsabilidad decidir cómo se invierte para crear una vida más significativa y satisfactoria.

(*) Gestor de Activos Financieros e Inmobiliarios @ToGarMos