¿A votar? Pues claro

Miércoles 23 de mayo. El amigo Pedro me suelta: "Pero no me digas que tú irás a votar. Pero si son todos iguales. Solo miran por sus intereses. En mi pueblo, el que ha estado en la Alcaldía es un impresentable. No ha querido saber nada de mis peticiones. Que vaya a la porra o más allá". Y mi respuesta: "Pues sí, Pedro, iré a votar, como siempre. Desde que tengo la posibilidad de ejercer el derecho al voto, nunca he faltado a la cita. Para mí forma parte de la fiesta de la democracia y ya sabes que las fiestas son importantes". Le tengo dicho que es el vivo ejemplo de un ciudadano irresponsable, que critica a quienes se presentan para gestionar los asuntos públicos mientras él permanece esperando a que los demás le saquen las castañas del fuego o suponiendo que los problemas se arreglan ellos solitos. El egoísmo y los intereses personales, por encima de los colectivos, campan a sus anchas. Y así, claro está, es muy complicado avanzar.

Desde que tengo la posibilidad de ejercer el derecho al voto, nunca he faltado a la cita. Para mí forma parte de la fiesta de la democracia y ya sabes que las fiestas son importantes

Jueves 25 de mayo. En una de mis clases en la Universidad de Salamanca hablamos y debatimos sobre la participación de la población y la gobernanza en la gestión de los programas de desarrollo en zonas rurales. Para ello, tomamos como referencia el artículo de Eduardo Moyano: "Capital social, gobernanza y desarrollo en zonas rurales", publicado en 2009 en la revista Ambienta. La tesis es muy sencilla de comprender: el capital social es un recurso estratégico para el desarrollo de un territorio. ¿Pero a qué hace referencia el capital social? Entre otras cosas, a la capacidad para crear vínculos, sinergias y redes de colaboración entre los distintos actores sociales: administraciones públicas, empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local, sindicatos, etc. Como es lógico, estas organizaciones y entidades sociales están constituidas por personas. Y esto, como dice Moyano, es clave tenerlo en cuenta a la hora de impulsar procesos para mejorar la vida de la gente.

Viernes 26 de mayo. Un poco antes de la medianoche recibo un wasap de otro amiguete con el que suelo compartir mesa y mantel para hablar de nuestras cosas. Y en el wasap me preguntaba si, como en otras ocasiones, pensaba ir a votar el domingo, es decir, hoy. Y le respondí con contundencia: "¡Pues claro! ¿Pero es que aún no me conoces? Ya sabes que siempre he acudido a la cita. Nunca he dejado de presentarme en mi colegio electoral con la papeleta". Su respuesta no me dejó indiferente: "No has cambiado nada, chaval". Y claro que, en estos asuntos, no he cambiado nada, porque la participación política es clave para mejorar la vida de la gente y la convivencia, Pero también lo hago porque forma parte de nuestros derechos y deberes de ciudadanía. Y por eso pienso que quienes no participan en estos eventos tienen una jeta que se la pisan. Yo huyo de estas personas. No me gustan nada.