Renfe y cómo subirte la tensión arterial

Soy usuario de Renfe y "afortunado" (las comillas son importantes) poseedor de un bono de 10 viajes media distancia Avant, lo de las comillas es debido a que cuando entrar la web de Renfe a sacar un bono comprendes la expresión popular de "poner una pica en Flandes" y eso que uno se ha jubilado con 33 años a su espalda trabajando en informática y creer saber algo del tema.

Como hay que leerse bien todo, hacer notar que estos bonos no se pueden sacar desde la aplicación de móvil, solo desde la web. También que hay 2 tipos principales Tarjeta plus 10 que tienes 20 días para gastarla desde el primer viaje, y las tarjeta plus 10-45 que tienes 45 días para usarla, ojo al dato, desde el día que adquieres el bono, no desde que haces el primer viaje.

Cuando intentas sacar un viaje del bono con la aplicación móvil (por ahora no suelo llevar un portátil con 4G en el bolsillo y la web desde el móvil no es un diseño responsive) pues salen horarios, trenes, incluso te dejan elegir asiento, y en la mayoría de las veces después de todo el proceso te aparece un mensajito flotante, cito literal: ¡Vaya! No se ha podido recuperar el precio de las tarifas.

Cuando ya te cansas de intentarlo y de paso te has acordado de todos los ascendientes de los gerifaltes de Renfe, buscas un acceso a la web desde un ordenador y te das cuenta que los trenes disponibles no son los mismos, la web está siempre más actualizada que la aplicación móvil.

Como Colón en las indias voy de descubrimiento en descubrimiento con Renfe: mi último INRI ha sido hoy miércoles 24 de mayo, necesito sacar billete para el lunes 5 junio a Madrid por una consulta médica, el tren que me viene bien es el de las 10.08 de Zamora, resulta que me deja elegirlo, pero me cobra (a mayores del bono) 15.70, el caso es que las únicas plazas que hay son de asientos tipo confort (me lo ha explicado muy amablemente en información telefónica en Renfe). De eso no pone "rien de rien" en la información de la venta de bonos.

Investigo lo del "confort" resulta que son asientos que tienen 4 centímetros. mas de ancho que los estándar y la separación entre asientos es de dos centímetros. Por 15,70€ digo yo que podían darte una mantita, una revista del corazón o del riñón, o una canapé al menos, ya sale caro el p…. cm. de asiento.

Mi natural curiosidad gatuna, me hace volver entrar otra vez a Renfe pero sin mi usuario y ver los precios normales para ese horario lunes 5 de Junio a las 10.08 de Zamora a Madrid, y entonces entiendo que lo de 16.70€ es "un chollazo" pues el billete a esa hora “solo” cuesta 88€, y no me he equivocado, lo pongo en letra como los cheques; ochenta y ocho eurazos. Yo tenía entendido que Renfe es un servicio publico del estado, no una compañía privada tipo Qatar Airways, intuyo que por 88€ tendré en las mismas fechas viajes de ida (y tal vez de vuelta) a varias capitales europeas en avión.

Animo a Renfe a que para seguir ganado dinero, también haga overbooking y venda más plazas que asientos y en la salida pues deje en tierra a algunos-as-es.

Ahora mismo me viene a la mente unas palabras Fernando Fernán Gómez que hago extensivas a Renfe … vayá(n)se usted(es) a la mierda.

PD:

1.- En la estación de Chamartin-Clara Campoamor: Si tiene usted necesidad imperiosa de hacer sus necesidades (en zamorano llano, cagar o mear) sepa que los servicios están al fondo del todo pasando los escáneres de equipaje (yo al menos no he encontrado otros).

En la zona de embarque, una vez pasado las maquinas de escaneo, los asientos previstos son pocos y se recomienda llevar una esterilla para las posaderas en el suelo si no quiere que las lumbares sufran más de lo necesario esperando la salida de su tren, sobre todo cuando no salen a su hora.

2º.- Respecto a los trenes: Serán muy aerodinámicos, confort, chachi piruli, pero en vez de tener que poner pegatinas con el numero de los vagones (en algunos casos) hagan el favor de cambiar de una puñetera vez las pantallitas con LEDs que hay en cada vagón, creo que es más fácil descifrar la piedra de Roseta que intentar leer en el luminoso el número de vagón.

Respecto a las pantallas de TV que hay en el techo cada vagón, además del mini tamaño, las interferencias, etc. la calidad, es ínfima , claro que tal vez ustedes lo vendan como que así se fomenta la imaginación creativa.

Sigo pensando en los 15.70 Eurazos del supuesto Confort, ni una pantallita en el respaldo del asiento delantero (si hasta los buses de Avanzabus la llevan). Y pensar que con los 15.70 podría "trincarme" en Madrid un menú del día con extra de Entrecot de 2º plato.

José Ángel Santiago