" Y es que el campo y nuestros medios rurales tienen otros ritmos y otras canciones: una manera de hablar única que hermana territorio, personas y animales".

He terminado de leer el libro titulado "Almáciga: Un vivero de palabras de nuestro mundo rural", de la autora Dª. María Sánchez, a quien desde estas líneas felicito y transmito mi más cordial enhorabuena por la ímproba tarea llevada a cabo en la confección del libro al ir recopilando muchas palabras actualmente en desuso que, hasta hace pocos años, formaban parte del vocabulario cotidiano de nuestros hombres y mujeres del campo español, y eran usadas por labradores y pastores en nuestros pueblos.

Como persona que he nacido y me he criado en el campo, comprendo perfectamente el contenido del libro Almáciga, pues la autora vinculada doblemente al campo por líneas materna y paterna al pertenecer a familias de labradores por parte de madre y de "veterinarios de campo", como ella expresamente recalca, por parte de padre y, ser ella veterinaria, conoce perfectamente el ambiente que se respira en el ámbito rural.

Su libro merece ser leído con suma atención. Es de una inmensa riqueza al reunirse en su autora, María Sánchez, la doble condición de veterinaria, en consecuencia, buena conocedora del campo que patea a diario y, de escritora, esto es, que tiene un gran dominio del lenguaje que hace que su libro sea sumamente atractivo.

Les anticipo que para todas aquellas personas que hayan nacido o vivido en el campo van a tener a través de su lectura un recuerdo vivo de su infancia, juventud o estancia en el campo y, van a leer palabras que seguramente les suenen por haber se las oído a su abuelos, padres o a las personas mayores del pueblo.

Recuerdo un párrafo de María Sánchez, donde nos dice que, las palabras se vuelven territorio. Hay que cuestionar el origen de las palabras y su significado.

La palabra como semilla, como simiente.

Hay que sacar, nos dice, un nuevo idioma fértil y humano del que poder alimentarnos.

Nos dice, María Sánchez, la palabra como semilla, como materia orgánica y la escritura como una azada que se hunde en la tierra.

Hace en su libro referencia a la memoria.

No podemos perder la memoria, hemos de tener presente siempre de dónde venimos, donde hemos nacido, en qué familia y ámbito donde hemos crecido.

Es inadmisible que haya personas que se avergüencen de ser de un pueblo, todos mis lectores saben perfectamente que, soy nacido y criado en Valdescorriel, pueblo que llevo en el corazón.

Leyendo el libro Almáciga me vino a la memoria la conversación mantenida con un amiguete, de origen andaluz, que por razones familiares se vino a vivir a Valladolid y, en el colegio donde estudiaba el bachillerato, por cierto un colegio de renombre, le corregían constantemente para que se despojara de su acento andaluz, en definitiva, de algo que formaba parte de su cultura.

No hay motivo para enfrentar la cultura rural a la urbana y nadie tiene obligación de despojarse de su cultura de origen.

Recuerdo haber escrito un artículo titulado: "La conversación: El placer de conversar", publicado, en su día, en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, y ahora cuando escribo estas líneas me pregunto qué necesaria es la conversación para averiguar la existencia de las palabras.

A poco observadores que seamos, nos percataremos que muchas personas hemos aprendido palabras que no estaban en nuestro vocabulario habitual; me refiero a amigos, compañeros de trabajo, de profesión, clientes, personas mayores, a quienes hemos de estar sumamente agradecidos, porque sin querer han ido y van enriqueciendo nuestro vocabulario, día a día.

Después de mi jubilación echo de menos las conversaciones mantenidas con los compañer@s en los recesos o descansos, donde casi siempre surgía alguna palabra o refrán nuevo. ¡Todo es cultura, amigos!

Doy gracias a todos aquellos de quienes he oído y he aprendido palabras nuevas, aunque viejas, que son semilla.

Me permito citar "buchaca", que me hizo mucha gracia, cuando se cobraba alguna consulta u honorarios.

Juernes, algife, repulgo, eucologio, etc, etc...

No olviden consultar el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, de Jorge Urdiales Yuste. Les anticipo que les será de gran utilidad.

Para concluir, les recomiendo encarecidamente la lectura del libro Almáciga y les lanzo la pregunta ¿qué es cultura?

Cultura es lo que nos queda después de haber olvidado lo innecesario.

Pedro Bécares de Lera