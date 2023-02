Zamora en las quinielas del frío

Pues nada, que tenemos una lengua polar encima y se está dejando notar. El invierno vuelve. Bueno, en realidad el invierno no se ha ido pero es que ahora está mostrando su cara más fea, con nieve en cotas relativamente bajas y temperaturas de -10 ºC. Aquellos que durante el último fin de semana disfrutaron de temperaturas por encima de los 20º, en esta segunda semana del mes tendrán que soportar temperaturas mucho más bajas. Es verdad que la peor parte se la llevan, según la Agencia Estatal de Meteorología, Baleares y el Levante español, Castellón, Valencia y Murcia. Eso de ver las playas nevadas tiene su aquel.

Que nadie piense que Zamora es la excepción. Tras despedir el veranillo de Santa Águeda vuelven las heladas y el frío intenso. El tiempo empeora de forma generalizada y el frío está poniendo en riesgo a 17 provincias con mínimas de hasta -9ºC, mientras una decena de provincias tendrán aviso por fenómenos costeros, según el pronóstico de la AEMET. Zamora, para no variar, forma parte de las quinielas del frío. Junto a Granada, Ávila, Burgos, Teruel, León, Palencia, Soria, Segovia, Madrid, Ourense, Guadalajara, Lérida y Gerona, Zamora también está en alerta amarilla por temperaturas mínimas. Se nota o, mejor, se padece. A mí que no me gusta el frío se me hace muy cuesta arriba.

Que ahora haga todo lo malo que tenga que hacer, para que el tiempo sea sosegado, sin amenaza de lluvia o de frío, llegada la Semana Santa

Y rezando para que Filomena no vuelva. Que se quede cuanto más lejos mejor. No es que se cebara con Zamora, la peor parte se la llevó Madrid, pero hay que cruzar los dedos y tocar madera para que Filomena sea historia pasada sin posibilidad de reedición. Cuando al tiempo le da por arrugar el hocico hay que temerlo, tanto por lo alto como por lo bajo. Ahora, digan lo que digan, se lleva mejor el verano que el invierno. Claro, siempre que en el verano no se produzcan temperaturas infernales. De cualquier forma, está visto y comprobado que nunca llueve a gusto de todos.

Y porque en Zamora no tenemos mar, porque a buen seguro se producirían oleajes históricos de esos que alcanzan alturas de rascacielos. Zamora es así de extrema en todo, en el frío y en el calor. Menos mal que se anuncia una cierta recuperación hacia el fin de semana. Las mínimas seguirán siendo bajas pero se situarán por encima de los cero grados, menos es nada. Quedan pocas semanas para la entrada oficial de la primavera en el calendario de 2023. Que ahora haga todo lo malo que tenga que hacer, para que el tiempo sea sosegado, sin amenaza de lluvia o de frío, llegada la Semana Santa.