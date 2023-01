Dos en un año

En poco más de un año, dos han sido los asaltos a la democracia en países extranjeros, los sufridos por países no tan distantes pero sí distintos como Estados Unidos y Brasil. En el primero, los partidarios de Donald Trump, un auténtico energúmeno, irrumpieron de forma violenta en el Capitolio, sede de las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos. En el segundo, partidarios y seguidores radicales del ex presidente Jair Bolsonaro, otro que tal baila, tomaron por asalto el Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil. Una situación que se repite y que, dependiendo de los resultados, puede dar alas a futuros ‘asaltantes’, ‘descontentos’, ‘sediciosos’ o como usted quiera llamarlos. Este tipo de asaltos, desgraciadamente se están poniendo de moda.

¿Me gustaría saber si lo ocurrido en Brasil quedaría impune si sucediera en España? La reciente reforma del Código Penal y la eliminación del delito de sedición plantea dudas al respecto, a no ser que se pudiera demostrar que los asaltantes estaban organizados y su objetivo fuera derrocar al Gobierno, para así saber si la pena les saldría ahora más barata. Entre los juristas patrios no hay unanimidad hasta el punto de que existe una clara discrepancia sobre cómo se tipificarían este tipo de disturbios de haber sucedido en España con la nueva legislación en la mano que ya ha entrado en vigor.

Tener que satisfacer a ERC, a Pere Aragonés y a toda la barahúnda independentista ha colocado a Sánchez en un callejón de difícil salida

Me ha gustado, no lo voy a negar, el trabajo realizado por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, desmontando la excusa del Gobierno para suprimir la sedición. A Pedro Sánchez se le ha venido llenando la boca sobre la necesaria homologación del delito con el resto de países europeos, cuando el juez Llarena, bastante más instruido hasta el punto de que no hay comparación posible, ha dejado claro que, tal y como estaba redactado antes, “era homologable en Europa”. Tener que satisfacer a ERC, a Pere Aragonés y a toda la barahúnda independentista ha colocado a Sánchez en un callejón de difícil salida. No obstante, Sánchez saldrá y además impoluto.

No hay dos sin tres. En otros países, no tanto de nuestro entorno, pero sí de otros continentes, se vivirán sucesos como los de Estados Unidos y Brasil. En España se están facilitando demasiado las cosas a los amigos del desorden, de la rebelión, de la tangana callejera en función de la política. No sé hasta qué punto eso es conveniente. Mire lo que ha pasado con la ley del ‘si es sí’ sobre la que la número 2 de Montero, Ángela Rodríguez ‘Pam’ ha frivolizado riéndose de la excarcelación de violadores. ¡Insensata!. ¡Y lo que nos queda por ver!