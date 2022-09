Tiene que ser una broma. No puede ser cierto lo que estoy leyendo y que me deja ojiplática. ¿Qué está pasando en España? y, sobre todo, ¿qué está pasando con algunos españoles? Parece que estuvieran perdiendo el juicio. Lo grave es que nos lo quieren hacer perder a los demás y por ahí no paso. Si la pérdida del oremus fuera particular e intransferible no me preocuparía tanto, lo malo es que esa pérdida es pública y transferible al tratarse de una proposición no de ley.

El Partido Socialista Obrero Español quiere minimizar el impacto ambiental y para ello ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso sobre la salud de los hornos crematorios. Entre sus propuestas están, por ejemplo, la utilización de ataúdes de cartón ondulado o de otros materiales vegetales distintos a la madera. Vestir al difunto con ropa de fibra textil natural o que los nuevos crematorios se ubiquen fuera de los núcleos urbanos. Voy por partes. ¿A quién se le ocurrió dar licencia a uno de los crematorios de Zamora dentro del núcleo urbano? Fue un despropósito entonces y es un despropósito ahora. Pero como donde hay patrón no manda marinero, pues velay. Sigo. ¿Es que ni a los pobres muertos les van a dejar en paz? ¿Es que quieren administrar nuestro tránsito por este valle de lágrimas en la vida y en muerte? ¡Esto es el colmo! Ni a los muertos dejan en paz. Lo que tienen que hacer es controlar los crematorios y obligar a los titulares de los mismos a disponer de equipos de filtración No pueden llegar y decidir motu proprio cómo debe vestir el difunto. A ver. En Bercianos de Aliste lo visten con las ‘sayas’ procesionales. Muchos militares lo hacen con el uniforme. Y así sucesivamente. ¿Quién es el Gobierno para cambiar costumbres y tradiciones ancestrales y además mortuorias? Están pisando el acelerador para cambiarlo todo en función, en este caso del impacto ambiental, que no sé yo. Ni a los muertos dejan en paz. Lo que tienen que hacer es controlar los crematorios y obligar a los titulares de los mismos a disponer de equipos de filtración y si hay que cerrar algún crematorio porque no reúna las condiciones, se cierra pero, por favor, que dejen en paz a los muertos. Con lo que cuesta morirse, como para añadir gabelas por muy de fibra textil que sean. Con estas chorraditas desvían la atención de los cabreados españoles sobre otras cuestiones de mucho más calado. Aunque estas chorraditas pueden acabar amargándonos la vida. Están intentando cambiarla y como les dejemos, antes de acabar la legislatura a España y a los españoles no les va a conocer ni la madre que los parió. ¿Le suena?