'Masterchef' sigue envuelto en la polémica. El programa de TVE recibió una lluvia de críticas por el trato de los jueces a Tamara después de que esta comunicara su decisión de abandonar. A pesar de que la concursante explicó que no quería continuar para cuidar su salud mental, los conductores del formato hicieron caso omiso a sus palabras y se mostraron muy duros con ella.

"Me voy", anunció la concursante para sorpresa de sus compañeros: "Me voy, me despido. Voluntariamente". Pepe Rodríguez quiso conocer los motivos de la decisión de Tamara, que fue muy clara al respecto: "Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión... Entiendo que es un programa".

"Yo quiero tomar esta decisión", insistió Tamara antes de que Jordi Cruz tomara la palabra para cargar contra ella: "¿Sabes lo que pasa? Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna, solo te diría 'chao'. Le has quitado la oportunidad a mucha gente".

"Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en una dinámica con la que no estoy bien", insistió Tamara, dando prioridad de esta forma a su bienestar personal: "Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo".

"Muy bien, chao", zanjó Jordi Cruz, acercándose a Tamara para pedirle que les devolviera el delantal y señalándole la salida: "Ahí está la puerta". La actitud de los jueces, que mostraron cero empatía con la aspirante, causó la indignación de los espectadores de 'Masterchef'. Muchos de ellos recordaron otros casos como los de Patricia Conde o María del Monte.

Críticas de la ministra de Sanidad

Incluso la ministra de Sanidad, Mónica García, utilizó las redes sociales para reprender a 'Masterchef –que ya vivió una fuerte crisis por el caso de Verónica Forqué– por no respetar y comprender que una concursante haya decidido abandonar el programa porque "la tensión y la presión" a la que el concurso somete con frecuencia a los participantes ha afectado a su salud mental. "Priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, es una decisión valiente", ha indicado García en X.

Asimismo, la ministra aprovechó para recordar una de sus máximas: que la salud mental implica "abordar las causas que hacen que la vida duela". "No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos", sostuvo en un tuit en el que aparece un vídeo del momento en el que la concursante comunica su decisión de abandonar el programa.

RTVE elimina el programa de Masterchef

Tal ha sido el revuelo, finalmente RTVE eliminó el último programa de Masterchef. "Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental", rezaba el comunicado.

Jordi Cruz se pronuncia sobre la polémica junto a Tamara

Después de pitarle los oídos, Jordi Cruz y Tamara han realizado un directo en la cuenta de Instagram de Jordi Cruz para elaborar una 'carrot cake 2.0'. Durante el directo, Tamara ha hablado abiertamente sobre su estado de salud tras estallar la polémica: "Estoy feliz de estar aquí, vengo a vivir la experiencia" , bromeaba en referencia a sus palabras antes de marcharse de 'Masterchef'.

"Yo me pongo muy intenso en 'Masterchef' y suelo decir cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara es una persona con mente fuerte", asegura Jordi Cruz. "Yo esta semana he escuchado comentarios que me han sorprendido y con una algeria pasmosa, algunos sin haber visto el programa", lamenta.

"En 'Masterchef' estamos haciendo tele. Esto es un directo y 'masterchef' es tele. Cuando no estamos grabando creo que nos lo pasamos bastante bien. Es cierto que en 'Masterchef' yo me pongo más serio y, habré metido la pata en muchas ocasiones, pero estamos haciendo tele", asegura.

Pese al vídeo, numerosos telespectadores han puesto en entredicho el trabajo de los jueces de Masterchef y han cuestionado sus sueldos, es decir, la remuneración que reciben cada uno de los jefes, incluido Jordi Cruz.

¿Cuánto ganan los jueces de Masterchef?

En una información del pasado mes de marzo, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera encabezaban la lista de los presentadores con los sueldos más altos junto a Eva Soriano, quien recibía 11.000 por programa de 'La Noche D'). Los jueces de Masterchef cobran 10.000 euros por cada entrega.

RTVE ha filtrado el sueldo de los jueces, ya que la corporación se trata de una entidad pública y tiene la obligación de informar de todos los gastos que realizan.

Jordi, Pepe y Samantha se están haciendo con 10.000 euros por cada uno de los programas que realizan, tanto de anónimos como de famosos. La actual edición cuenta con 13 entregas, por lo que se llevan 130.000 euros por cada una de ellas.

Cuánto cobraron los jueces en 2023

Sin embargo, el formato hizo algunas modificaciones en 2023, ya que la undécima edición contó con 25 entregas y el doble de aspirantes. Según informó RTVE a ABC, cada juez cobró 250.000 euros por 'MasterChef 11'.

No solamente eso, y es que en 2023, también se emitieron doce entregas de 'MasterChef Celebrity 8' y seis entregas 'MasterChef Junior 10'. Por lo que en total, ese año, gracias a las tres ediciones y sus 43 entregas, Jordi, Pepe y Samantha cobraron 430.000 euros cada uno.