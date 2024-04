Pocas veces Laura Matamoros se ha soltado tanto hablando de su vida como esta vez. Y es que Kiko Jiménez abría el melón asegurando que se había levantado con "ganas de salseo". "Quiero una entrevista como si fuera la mejor entrevista pagada de tu vida y que cuentes todo y no te niegues a ninguna pregunta", señalaba el colaborador de Telecinco, para posteriormente anunciar que el programa se iba a llamar "Limbo Salseo".

Es en ese momento cuando Kike Calleja, periodista de profesión, daba paso al programa con una introducción como si de un directo se tratase y como si multitud de cámaras estuvieran apuntando a él en ese momento. "Tenemos una persona a la que vamos a entrevistar y que le rodea mucho la polémica", presentaba Kike Calleja. En ese momento aparecía en escena Laura Matamoros. Lo que nadie se imaginaba es las palabras que iba a soltar a continuación.

"Estoy muy nerviosa la verdad", aseguraba la concursante de 'Supervivientes'. Al ser preguntada por el momento más feliz de su vida, Laura señalaba el nacimiento de sus dos hijos, mientras que el más triste fue cuando se separaron sus padres: "Pero no quiero volver a recordarlo. Me crea un poco de traumilla". Kiko Jiménez le preguntaba que de quién era más, si de su padre o de su madre: "Con mi padre hablo mucho. Puede que tenga más confianza con él en ciertos temas que con mi madre".

Kike Calleja le preguntaba por qué se distanció de su padre: "El motivo lo sabemos todos. Makoke es la madre de mi hermana. Ahora mismo no tengo relación con ella". En cuanto a si algún día perdonará o no a Makoke, Laura aseguraba que no es cuestión de perdonar o no: "Es cuestión de que el tiempo pone a cada uno en su lugar. No creo que sea buena persona teniendo en cuenta todo lo que ha pasado".

Su ruptura en julio

La relación de Laura Matamoros y Benji Aparicio se ha caracterizado por estar llena de idas y venidas hasta que se rompió, parece que definitivamente, el pasado mes de junio. Ni la influencer ni el empresario hicieron declaraciones cuando las revistas publicaron en el verano de 2023 que su historia de amor había llegado a su fin, pero ahora la hermana de Anita Matamoros se ha animado a contar los detalles de esa separación en su estancia en los Cayos Cochinos como concursante de 'Supervivientes 2024'.

Lo primero que soltó la influencer fue que ella no decidió romper la relación, sino que fue el padre de sus dos hijos el que quiso que su historia llegase a su fin. Y lo hizo al comentarle a Jorge Javier Vázquez que no mantenía relaciones sexuales desde el pasado junio: "Desde que me dejaron, nada". Con esa breve frase, no solo dio respuesta a la pregunta más deseada, sino que también destapó el mes exacto de la ruptura, que no se hizo pública hasta finales de julio. "La relación no ha sido lo más idílica posible", añadió la hermana de Diego Matamoros en la charla en la que le contó a Jorge Javier que estaba decepcionada con Kiko Jiménez porque sentía que la había traicionado al cargar contra ella sabiendo toda esta información: "Yo se lo conté todo a él en privado durante la preconviviencia", cuentan desde Outdoor sobre la concursante de Supervivientes.