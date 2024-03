Kiko Rivera acaba de sacar un nuevo "hijo", musicalmente hablando. Se trata de "Malibú", con la que espera repetir el éxito de "Mambo", que tantas alegrías le dio el año pasado. Pero lo que no se esperaba el DJ es que iba a triunfar en la red social Tik Tok con su primera actuación, que han compartido cientos de usuarios: "Mi pequeño del alma".

Y es que le han hecho hasta un filtro que permite que cualquier usuario de Tik Tok pase a tener la cara del hijo de Isabel Pantoja. Pero no solo eso, sino que los usuarios aprovechan para usar este filtro el audio de la primera actuación de Kiko Rivera, con muy pocos añitos, cuando su madre lo subió al escenario para cantar "Mi pequeño del alma". Si no has visto esta actuación, aquí tienes el momento:

Y aquí un ejemplo de lo que están haciendo en Tik Tok con el filtro de Kiko Rivera:

Kiko Rivera, nacido como Francisco José Rivera Pantoja el 9 de febrero de 1984 en Sevilla, es un destacado personaje mediático español que ha dejado una huella significativa en el panorama del entretenimiento. Inicialmente, su reconocimiento provino de su linaje, siendo hijo de la famosa tonadillera Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, más conocido como Paquirri, del cual heredó el sobrenombre de Paquirrín. A lo largo del tiempo, Kiko Rivera ha consolidado su propia fama gracias a sus intervenciones en la prensa rosa y su participación en programas de televisión. En la actualidad, se desenvuelve como cantante y DJ, habiendo lanzado varios éxitos musicales.

El trágico fallecimiento de su padre, Paquirri, cuando Kiko tenía tan solo 7 meses de edad, marcó profundamente su vida y su imagen pública. Desde muy temprana edad, Kiko, conocido como Paquirrín, estuvo bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, quienes seguían de cerca su vida y la de su madre. Este seguimiento mediático se intensificó aún más cuando apareció en el escenario junto a Isabel Pantoja durante uno de sus conciertos, lo que lo convirtió en protagonista de numerosas portadas de revistas del corazón.

A pesar de haber intentado incursionar en el mundo del fútbol, realizando pruebas para acceder a las secciones inferiores del Real Madrid, sus aspiraciones deportivas no se concretaron. Posteriormente, Kiko Rivera se vio inmerso en el mundo del entretenimiento, trabajando como relaciones públicas, publicista y participando en campañas publicitarias.

Su vida personal también atrajo la atención de los medios, con relaciones sentimentales que fueron objeto de seguimiento por parte de la prensa del corazón. A partir de 2007, Kiko Rivera comenzó a ser protagonista de programas de televisión, destacando su participación en el programa "Desmontando a Paquirrín" en La Sexta, el cual fue un rotundo éxito de audiencia y le otorgó una mayor relevancia mediática.

La popularidad de Kiko Rivera se disparó tras su participación en diversos programas de televisión, convirtiéndose en un fenómeno mediático y generando un gran interés en la prensa. Su imagen adquirió una gran relevancia y su nombre se convirtió en uno de los más buscados en internet.

Personaje influyente

A lo largo de los años, Kiko Rivera ha continuado siendo un personaje influyente en el panorama del entretenimiento español, participando en programas de televisión y eventos públicos. Su incursión como DJ en "Loca Latino" en abril de 2019 fue otro hito en su carrera.

Sin embargo, la vida de Kiko Rivera también ha estado marcada por momentos difíciles, como el ictus que sufrió en octubre de 2022, que lo llevó a ser hospitalizado y le dejó secuelas temporales. A pesar de esto, su fuerza y determinación lo llevaron a recuperarse rápidamente y regresar a la vida pública.