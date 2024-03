Hace tan solo unos días saltaba la noticia de que Julio Iglesias Jr. y su hermana, Chabeli Iglesias, habían regresado a casa de su madre, Isabel Preysler. Esta vez, el motivo de su encuentro en la capital no tenía nada que ver con eventos familiares, si no con algunos compromisos profesionales que tenían pendientes en nuestro país.

Una ocasión que Julio José ha aprovechado para presumir de relación y estabilidad al lado de su novia, la modelo cubana Ariadna Romero, quien aseguraba que "la familia Preysler es maravillosa". Una vez integrada en la familia, la pareja se reunió con unos amigos en un restaurante de la capital en el que se mostraron de lo más unidos y compenetrados en cada una de sus declaraciones.

Al contrario que su hermano, Chabeli ha intentado mantener la discreción en todo momento, motivo por el que todavía no se había dejado ver hasta ahora. La hija de la socialité se ha refugiado en Puerta del Hierro desde primeros de mes y ha logrado no hacer ruido para no llamar la atención.

Este jueves, el equipo de Europa Press ha podido ver a los dos hermanos atendiendo sus compromisos profesionales y demostrando una vez más la buena complicidad que existe entre ellos. Tan solo se llevan dos años y parece que su relación es tan buena, motivo por el cual han decidido realizar juntos este nuevo proyecto televisivo que afrontan con mucha ilusión.

Juntos han entrado al lugar donde les esperaba un equipo de personas, con el cual ambos han sido de lo más simpáticos. Momentos más tarde, Julio salía con una gran sonrisa y demostrando la simpatía que le caracteriza con los medios. Por su parte, Chabeli salía con unas gafas de sol, un abrigo azul marino y un pantalón negro ancho, pero sin mediar palabra sobre su visita a España.