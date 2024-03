La reconocida cantante española Chenoa ha salido al frente de los rumores y especulaciones que rodeaban su reciente separación de Miguel Sánchez Encinas desde hace meses. En una entrevista exclusiva para el equipo de Europa Press, la artista ha desmentido categóricamente que la ruptura haya sido ocasionada por una incompatibilidad de agendas, como se había sugerido en algunos círculos mediáticos.

La cantante ha afirmado que "las causas que la gente diga no tienen nada que ver con las que tenga yo", ya que asegura que esas informaciones nunca han salido de su boca: "No tengo nada que decir y que me culpará el trabajo no, y sobre todo que no lo he dicho yo".

Es por ello que la artista se muestra tranquila y "en paz" con su situación actual, destacando que está enfocada en varios frentes de su vida: "Yo soy muy transparente con vosotros. Generalmente cuando me veis alterada se me nota un montón, pero bueno, estoy bien. Estoy en paz que es lo importante. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo buscar momentos de estar tranquila y en calma que tengo pocos. Estoy estudiando mucho, estoy estudiando mucho, mucho".

La cantante no para

En cuanto a su carrera musical, Chenoa está cerrandonuevos conciertos y trabajando en la grabación de su segundo sencillo. Además, se encuentra "trabajando con David Santisteban, gran productor, al que quiero mucho". En el ámbito televisivo, la cantante elogia las capacidades de su compañero David Bustamante, con quien compartirá el rol de jurado en 'Tu cara me suena': "Lo va a hacer muy bien, la verdad es que lo va a hacer muy bien. Tiene toda la capacidad, es un artista ya hecho. Ahora ha venido aquí a divertirse, que es totalmente diferente, porque ella para mí es una de esas voces en españa que hace falta tener".

Además de sus compromisos profesionales, Laura también está involucrada en causas sociales importantes, motivo por el cual la hemos podido ver como madrina en la presentación del primer estudio sobre el absentismo escolar por pobreza menstrual en España.

Sonada ruptura

Después de poco más de un año de matrimonio, Chenoa y el médico Miguel Sánchez Encinas decidieron poner fin a su relación este pasado noviembre. A pesar de la ruptura, la cantante y presentadora se encuentra viviendo un buen momento gracias al éxito de 'OT2023' y no ha dudado en abordar el tema del fin de su matrimonio.

En el último programa de su podcast 'Tómatelo menos enserio', que presenta en Europa FM, la cantante rompió a carcajadas cuando le preguntaron si se acordaba de su boda. "Me lo curré un montón, te lo digo en serio", añadió entre risas. Sin embargo, en medio de la divertida charla, la actriz Claudia Traisac le preguntó directamente si seguía casada, a lo que Chenoa contestó de manera natural: "No, me salió fatal".

Unas declaraciones que dejan claro que la triunfita ya ha puesto fin a su matrimonio. Y aunque parece que no le importa hablar del tema sin tapujos, la cantante prefiere pasar desapercibida en su día a día. Así lo ha demostrado en la estación de AVE de Atocha, vistiendo de incógnito con gafas de sol, bufanda y gorra para evitar ser reconocida. Ante las preguntas de la prensa sobre su divorcio, Laura estalla: "¿Me vais a dejar?". Aunque no confirma si el divorcio ya es efectivo, su semblante serio refleja los duros momentos que está atravesando.