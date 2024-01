Enrique Ponce y Ana Soria son una de las parejas más queridas del panorama celebrity español. Ambos son muy discretos con su vida privada y apenas aparecen en programas de televisión.

Además, en sus redes sociales, ambos mantiene un perfil de bajo y solo, de vez en cuando, Ana Soria publica algún vídeo disfrutando del día de campo en pareja o con amigos o mostrando el arte del toreo del maestro Ponce.

Vuelta al ruedo

El torero Enrique Ponce (Chiva, Valencia, 1971) reaparecerá el próximo 17 de mayo en la plaza de toros de Nimes (Francia), según lo ha anunciado este viernes en su cuenta de Instagram el empresario y apoderado Simón Casas.

"Pues sí, maestro, nos volveremos a ver en Nimes el viernes 17 de mayo de 2024. Le agradezco haber elegido la plaza de Nimes, donde tenemos tantos felices recuerdos en común, para su reaparición tan esperada. En nombre de la afición nimeña: muchas gracias", ha escrito Simón Casas en su perfil.

El torero valenciano está retirado de los ruedos desde finales de junio de 2021. Un anuncio por aquel entonces que sorprendió a toda la afición. "Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por vuestro cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado", rezaba el inesperado comunicado con el que el ex de Paloma Cuevas confirmaba ese "alto en el camino" cuando la temporada taurina acababa de comenzar.

De hecho, el propio torero ya se encuentra ejercitándose para su esperada vuelta, tal y como ha compartido la propia Ana Soria en un vídeo que ha subido a su cuenta oficial de Instagram. "Un día mágico", se lee en el texto que acompaña a las imágenes.

Críticas a la pareja

Hace unos meses, El Hormiguero emitió una comentadísima entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero'. Un momento televisivo que generó críticas por parte de varias famosos como Carmen Lomana.

"La sobreexposición pública era innecesaria, pero cada uno que asuma su vida y sus riesgos" ha sentenciado cuando le hemos preguntado por la entrevista del torero y su joven novia en el programa de Pablo Motos, que como ha revelado Paloma Cuevas "no la ha visto". "No entiendo por qué fueron al programa, porque además hablaron '¡ay! Que no nos ha tratado bien'. Pues que tenga empatía de cómo se debía de sentir Paloma. Si vamos a ver, ninguno de nosotros les ha criticado ni por la diferencia de edad ni porque se hayan enamorado, sino por la sobreexposición que tuvieron en los medios de abrazos, besos, amor... que ni su mujer lo sabía, entonces eso es" añade, definiendo su comportamiento de "una humillación y un dolor enorme lo que le produjeron a Paloma".

Para Ana Soria, un 'recadito': "Se quejó en la entrevista de que la gente hablaba de ella y no la conocía. Chica, claro que no, te conocemos por... Ella no tiene la culpa tampoco, pero sí podía haber dicho 'seamos más discretos'".

En cuanto a la boda, parece que la pareja no termina de dar el paso. Tal y como contó el torero en su entrevista en El Hormiguero, una de las escasas entrevistas que ha concedido la pareja a un medio, el primer encuentro entre ambos se produjo en la Plaza de Toros de Almería... ¡en plena fanea!. Al parecer, a Enrique le llamó la atención desde el primer momento en el que le vio en el tendido. Tal fue el flechazo, que incluso ella se dio cuenta de que no paraba de mirarle. Ella, por su parte, ha afirmado que sintió algo especial desde que se cruzaron sus miradas. "Se le ve un brillo en la mirada....", ha dicho Ana demostrando lo enamorada que está.

Además, la pareja también ha confesado cómo fue su primera cita. "Estaba hecho un flan", ha dicho ella entre risas después de desvelar que este primer encuentro se produjo después de muchas llamadas telefónicas. Ana ha afirmado que, durante estas conversaciones que mantuvieron antes de su primera cita, sintió como si ya se conociesen.