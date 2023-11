No se conforma con marcar la infancia de una generación de españoles ni tampoco con protagonizar las canciones del verano. Leticia Sabater es una mujer de lo más peculiar y necesita de los focos mediáticos para vivir. Recordemos la cantidad de retoques estéticos que se ha realizado esta simpática artista. Pues bien, ahora quiere volver a la primera plana sacando una docuserie sobre su vida, igual que hiciera Rocío Carrasco.

La polifacética cantante y empresaria dará a conocer al gran público aspectos de su vida que hasta ahora ha mantenido alejados de la pantalla aunque otros seguirán guardados en el tintero: "soy una artista que lleva 25 años trabajando de presentadora, cantante y actriz fuera y dentro de España. Rocío Carrasco es maravillosa, ha ido a mi colegio, nos conocemos del colegio, pero nuestros perfiles son diferentes. A mí me parece maravilloso lo que ha contado, entonces en mi caso es verdad que he salido con gente muy importante durante toda mi vida, con una persona que ha mandado en el país durante muchos años, son gente discreta que no quiere salir en ningún sitio y yo lo respeto. Para mí esas personas son sagradas y lo serán toda la vida, si es verdad que yo he tenido muchos novios públicos, y que hablaré con muchísimo orgullo y amor de todos ellos, lo que está claro es que esa gente con poder jamás en mi vida las sacaré, para mí el dinero no lo es todo", decía la cantante, que dejó en el tintero el nombre del poderoso político. Quién sabe, quizá se lo guarde para desvelar el nombre en el docuemntal.

La cantante de hits tan mediáticos como "La salchipapa" o "El polvorrón" ahora no pasa por su mejor momento amoroso. No es que haya encontrado al amor de su vida, pero Leticia, asegura, divertirse y estar acompañada: "Estoy entretenida, no creo que sea el hombre de mi vida, pero le quiero y a esta edad, lo que buscas son compañeros que te van haciendo la vida feliz y cuando llegue el definitivo, llegará. Es una gran persona a la que quiero mucho", no hay edad para el amor.

¿Cuántas operaciones se ha hecho?

Se ha operado muchas más veces y todas acompañadas de varios ceros a la hora de pagar la factura. Por ejemplo, la última fue hace muy poquito: se hizo un lifting de cuello y barbilla (algo que también se han hecho, por ejemplo, María Patiño y Carmen Borrego) y se retocó los pómulos y el pecho. En ese momento pagó 25.000 euros. Y anteriormente, una de las que más ha dado que hablar. En 2019, decidió someterse a una cirugía que se llama Vaser High Definition Six Pack con Lipofilling, es decir moldear su abdomen para que los músculos quedaran marcaditos. La tableta de toda la vida, pero sin ir al gimnasio. Por esta operación habría pagado otros 15.000 euros y el resultado lo lució orgullosa en el videoclip que sacó poco después.

Ella misma ha reconocido que lo único que le queda original y es el blanco de los ojos. Y técnicamente, tampoco es así, porque en 2017 se operó del famoso estrabismo que le caracterizaba, una intervención que suele costar unos 2.000 euros por ojo. También se ha hecho una vaginoplastia a la que se sometió en 2015, se remodeló la vagina, ensanchando las paredes y reconstruyendo el himen para volver a ser virgen.