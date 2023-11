Cada temporada, Leticia Sabater es noticia. La última vez fue en verano, cuando (una vez más) intento sacar el hit del verano "Barbacoa al punto G", una declaración de intenciones de la artista, que no deja de sorprender con sus novedades musicales y sus ocurrentes vídeos.

Leticia ha dado un gran giro a su carrera profesional. Saltó a la fama por presentar "Con mucha marcha", un programa infantil que tuvo un gran éxito en los años 90, y luego su vida cambió radical. En la actualidad, Sabater canta y baila y es conocida por sus canciones del verano picantes. Por eso, hace poco salió en defensa de Aitana, que le llueven las críticas por sus bailes en el último concierto en Valencia. Le reprochan que haga coreografías sensuales cuando tiene un público tan infantil y juvenil. La acusan de hipersexualizar de la infancia.

Sus operaciones

Además de ser una sonada participante en reallitys (ha ganado varios), sus operaciones estéticas han sido conocidas en todo el país, más que nada, porque ha contado orgullosa ella misma todas las veces que ha visitado un quirófano. La última, para hacerse un lifting total en el rostro y una mastopexia para mantener firmes los pechos.

Otras de sus operaciones que más llamaron la atención en su día fueron la que les permitió ponerse abdominales -abdominoplastia-, el estrabismo de sus ojos, la forma de sus pómulos y la reconstrucción del himen.

Nueva cara de Leticia Sabater

Leticia Sabater tiene nueva cara y quiso presentarla en el 'Deluxe' hace unos meses. El programa de Telecinco es posiblemente el único espacio televisivo al que una cara conocida puede ir para presentar un nuevo rostro y generar más interés que si hubiese estrenado una película.

"La única operación que me he hecho por capricho han sido los abdominales, el resto las necesitaba", afirmó sin despeinarse una Sabater que se ha retocado los pómulos, pechos, glúteos, ojos y nariz. "En esta me he gastado 15.000 euros, porque eran muchas cosas", aseguró la cantante de 'La Salchipapa'.

"No tengo ni una sola arruga, la gente me para por la calle y me dice lo guapa que estoy", apuntaba orgullosa Sabater mientras que Jorge Javier se mostraba abrumado por el número de intervenciones: "Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho".

¿Cuántas operaciones se ha hecho?

Se ha operado muchas más veces y todas acompañadas de varios ceros a la hora de pagar la factura. Por ejemplo, la última fue hace muy poquito: se hizo un lifting de cuello y barbilla (algo que también se han hecho, por ejemplo, María Patiño y Carmen Borrego) y se retocó los pómulos y el pecho. En ese momento pagó 25.000 euros. Y anteriormente, una de las que más ha dado que hablar. En 2019, decidió someterse a una cirugía que se llama Vaser High Definition Six Pack con Lipofilling, es decir moldear su abdomen para que los músculos quedaran marcaditos. La tableta de toda la vida, pero sin ir al gimnasio. Por esta operación habría pagado otros 15.000 euros y el resultado lo lució orgullosa en el videoclip que sacó poco después.

Ella misma ha reconocido que lo único que le queda original y es el blanco de los ojos. Y técnicamente, tampoco es así, porque en 2017 se operó del famoso estrabismo que le caracterizaba, una intervención que suele costar unos 2.000 euros por ojo. También se ha hecho una vaginoplastia a la que se sometió en 2015, se remodeló la vagina, ensanchando las paredes y reconstruyendo el himen para volver a ser virgen.

El comentario tránsfobo de Víctor Sandoval

Poco antes de la entrada en plató de Leticia Sabater, el programa incorporó al plantel de colaboradores a Víctor Sandoval que se dirigió a Jorge Javier Vázquez para advertirle de la sorpresa que iba a llevarse al descubrir el resultado de la última operación de Leticia Sabater.

"Cuando veas a Leticia... parece una travesti", aseguró Sandoval. Belén Rodríguez le advirtió del error en su comentario al explicarle que era "un poquito de transfobia". Sandoval quiso corregir sin éxito: "Perdón, lo he dicho mal" aseguró para puntualizar que Sabater parecía "La Veneno".

Kiko Matamoros reprendió al polemista al afirmar "completamente en serio" que Sandoval es "lo más homofóbico que pisa un plató". Rodríguez corrigió también a Matamoros, no era homofóbico sino "transfóbico", apuntó.

"Que ya he pedido perdón, coño", intentó salvarse Sandoval para después insistir: "No me gusta nada. Tiene unas tetas horrorosas".