Marta Peñate no deja de compartir buenas noticias acerca de su futuro embarazo. Pese a que la influencer vaya a someterse a una operación para extirpar las trompas de Falopio, espera al menos cuatro hijos biológicos junto a su pareja Tony Spina. Eso sí, el proceso no será tan sencillo.

La pareja aun tendrá que esperar unos meses para que Peñate pueda empezar a intentar quedarse embarazada, ya que primero espera una operación directamente relacionada con el proceso de embarazo: debe extirparse las trompas de falopio.

Peñate salió a despejar las dudas de sus seguidores: "Muchos me preguntáis por qué no me hago la transferencia ya, cojo los embriones y en vez de congelarlos me los voy metiendo en el útero". La razón se debe a algo que ya ha explicado abiertamente varias veces: "Tengo un líquido tóxico en esas trompas de Falopio que puede llegar a provocarme abortos, entonces mejor me las quito". La operación tendrá lugar sobre el día 15 de noviembre y después, en diciembre, llegará la "deseosa transferencia".

La noticia más esperada

"Me han llamado hoy de la clínica y me han dicho que han congelado cuatro embriones", anunció la influencer, una noticia que se traduce, según ella, en "cuatro futuros bebés esperándola". Eso sí, no son cuatro intentos seguros: "Todavía tiene que cuadrar que en su útero implante alguno de ellos".

La influencer ya empieza dando sus primeros pasos para ser mamá y ayer ya montó dos sillitas para bebés en su coche. Lo hizo para llevar a sus sobrinos al parque de atracciones Warner, ya que habían ido de visita. Hace tan solo unas horas era Tony Spina el que daba otra sorpresa más con lo que respecta al embarazo de su pareja.

Al parecer, todo ha salido mejor de lo que esperaban y no serán tres embriones: "Ayer os comenté que todavía teníamos tres embriones bajo observación; pues bien, ¡al final tenemos otro válido! Tenemos un total de cinco embriones (cinco intentos)".

Nuevo proceso de vida

La que diera el salto a la fama por su participación en La Isla de las Tentaciones ahora hace sus pinitos en otros programas como Gran Hermano, programa por el que pasó unos años antes de lanzarse a la nueva aventura de Mediaset España junto con su ex pareja Lester.

En pleno nuevo capítulo vital, las noticias no han dejado de sucederse para Peñate en muy poco tiempo. Hace unas semanas Peñate terminaba con su tratamiento de hormonación. La influencer se sometió a este proceso para la estimulación ovárica que terminó incluso antes de lo que los médicos tenían pensado.

Ahora, Marta Peñate se enfrenta a una nueva fase. "Aquí estoy preparada, mañana a las ocho y media me extraerán los óvulos", adelantó la influencer. Su embarazo iba a tener lugar por fecundación in vitro, así que bromeó con "las cosas" que Tony iba a estar haciendo mientras ella se sometía a la cirugía.

Su paso por quirófano para extirpar los óvulos tuvo lugar hace menos de una semana y ya está al borde de convertir su sueño de ser madre en realidad.