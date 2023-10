Marta Peñate ha sorpendido a sus seguidores. La colaboradora televisiva afronta los cambios junto a su novio Tony Spina, que parece apoyarla en todos sus proyectos. Ahora se encuentra inmersa en un tratamiento que deja unas impactantes imágenes "pinchandose" con una jeringuilla en la barriga.

La colaborada anunció hace un tiempo que quería cumplir con su deseo de ser madre y que estaba en el momento. Sin embargo, este proceso lo ha tenido que retrasar en varias ocasiones a raíz de unos problemas de salud que lo pospusieron unas semanas más. La influencer contó que tenía un folículo hemorrágico por el que aún no podía empezar a hormonarse.

"Tengo tantas cosas que ya ni me acuerdo", bromeó la influencer cuando dio la noticia a sus seguidores. Eso sí, aclaró que no tardaría mucho en poder empezar y que solamente se trataba de un pequeño retraso de fechas.

El día más esperado

"Conseguido: 9 días de estimulación, un paso superado es igual a un paso menos" con este mensaje compartía Marta a través de redes sus "pinchazos". La colaboradora se puso en manos de profesionales y termina ahora su tratamiento de fertilidad después de hacerse una prueba que dio como resultado que tenía pocas posibilidades de quedarse embarazada

"Realmente hasta el 4º día no noté nada, a partir de ahí estaba algo más hinchada y algún día después con algún dolor abdominal. Ha sido mejor de lo que me esperaba. Odio que me pinchen, así que lo hacía Tony porque cuando lo iba a hacer yo montaba el drama. Os lo comparto a vosotros y lo dejo guardado en mi perfil porque es un proceso que me está conllevando muchas emociones y lo quiero ver en un futuro. Ojalá tanto sacrificio tenga su recompensa. Gracias a todos por acompañarme en este proceso" señala la canaria.

A pesar de tener multitud de recetas sobre todo lo que iba a necesitar, contó que tenía muchas ganas, aunque la aguja que tenía que usar le daba "un poco de miedito".

Un momento muy dulce

Marta Peñate se encuentra en un momento vital maravilloso. Después de romper su relación de once años con Lester en La Isla de las Tentaciones y de llevar un tiempo soltera, la colaboradora encontró el amor más cerca de lo que nunca se hubiera imaginado: la televisión.

La pareja ya lleva dos años de noviazgo y se muestran muy felices juntos. Tanto es así que su proyecto de vida lo están construyendo a la par. Peñate y Spina presumen su amor constantemente a través de redes, aunque también muestran algún que otro problema que surge en la relación.

En septiembre, la influencer publicó un vídeo de los dos juntos en Instagram con un emotivo mensaje.

"Una vez alguien dijo ‘Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes’, pues yo creo que no, que nos encontramos en el momento indicado, quizás pensaba que no lo era, pero sí, sí lo era, pero yo no lo sabía. Ya hemos vivido amores, desamores, triunfos y derrotas, y quizás ahí está la clave: sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Y yo sé que lo que quiero eres tú, porque tienes todo lo que siempre he buscado".